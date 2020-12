Les « AD Talks », édition spéciale en ligne de la conférence annuelle de haut niveau Atlantic Dialogues, se sont déroulés du 3 novembre au 23 décembre, autour du thème de ‘‘La crise Covid vue de l’Atlantique Sud’’.

Au total, 17 sessions impliquant 80 intervenants issus de 37 pays sur quatre continents (Afrique, Amériques, Europe, Asie), ont traité de l’impact de la pandémie sur la géopolitique, l’économie et la démocratie. Parmi les intervenants ont figuré nombre d’anciens Atlantic Dialogues Emerging Leaders, de jeunes professionnels issus de tout le bassin atlantique.

Cette édition, nourrie par l’actualité des élections américaines et de la distribution de vaccins contre la Covid-19, s’est soldée par un franc succès.

Les débats ont en effet été suivis par plus de 25 000 personnes à travers 170 pays. Le dialogue compte, a déclaré Karim El Aynaoui, président du Policy Center for the New South : ‘‘ C’est un bien commun que nous apportons, avec des valeurs de tolérance, de respect des faits, de la science, et de curiosité pour les autres cultures’’.

Des AD Talks, il retient que ‘‘nous sommes à un carrefour, et nos choix vont affecter les générations futures, notamment en matière de changement climatique. La gouvernance est essentielle, de même que la solidarité.

Le Maroc l’a montré, en levant l’équivalent de 3 % de son PIB pour faire face à la pandémie. La demande de protection est forte, de même que la capacité à mettre en place des filets de sécurité, à apporter les traitements nécessaires et les vaccins. En clair, l’État est de retour’’.

Un ‘‘Passage en revue de la Covid-19 au Nord et au Sud’’, a permis de rappeler l’actualité du principe de non-alignement en Afrique, un continent qui ne veut pas choisir entre la Chine et l’Occident.

Les notions d’Ouest, de Nord et de Sud semblent de plus en plus dépassées dans l’ordre mondial selon Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères : ‘‘On a fait à la mondialisation une réputation surfaite, et il a fallu que la Covid-19 arrive pour qu’on se rende compte qu’elle n’est pas si solide : la première réaction grégaire des Etats a été de fermer les frontières et rapatrier des populations, avec la rupture des chaînes d’approvisionnement et une sorte de chaos’’.

Aminata Touré, ancienne Premier ministre du Sénégal s’est principalement focalisée sur la gestion chinoise de la crise Covid avec un niveau de suppression des libertés individuelles qui n’aurait pas été possible dans des sociétés ouvertes, en plus de dresser le bilan d’une performance mitigée dans certains pays démocratiques dans la gestion de la crise Covid-19 tel que le Royaume-Uni, le Brésil ou encore la France : ‘‘Le temps n’est-il pas venu, pour l’Europe, la Russie et les pays en développement, de penser à une nouvelle forme de non alignement avec les Etats-Unis et la Chine, pour contenir la course aux armements et s’assurer qu’il n’y aura pas de confrontation sérieuse entre ces deux pays ?‘‘».

Pour sa part, Amre Moussa (Egypte), ancien SG de la Ligue Arabe et ancien ministre égyptien des Affaires étrangères note que l’Amérique Latine a été la région la plus touchée du monde, avec une baisse des exportations de 16 % au premier semestre 2020.

Afin de préparer la prochaine pandémie, le besoin se fait ressentir d’un cadre international sur le commerce et la santé, afin de ne pas voir rompues les chaînes d’approvisionnement en produits médicaux.

Même son de cloche chez Miguel Angel Rodriguez, ancien Président du Costa Rica : ‘‘Nous avons connu le pire impact sur le chômage en Amérique latine, avec un taux qui a doublé au Costa Rica, passant de 12 % à 22 %. Nous sommes l’un des pays les plus endettés du sous-continent, avec le Brésil et l’Argentine, et la population est très mécontente de la situation’’. Et de poursuivre que l’Amérique va être de retour, malgré un courant isolationniste dans l’opinion américaine’’, a-t-il signalé.

Dans le même sens, la session ‘‘Pandémies : sauver des vies humaines ou l’économie’’ est revenue sur une reprise américaine et asiatique plus dynamique qu’en Europe, de même que sur les effets du populisme, qui ont vu plusieurs chefs d’Etat refuser de porter le masque, comme aux Etats-Unis, au Brésil ou au Mexique :

‘‘Sur les dix pays ayant le plus grand nombre de morts, huit sont dirigés par des populistes, de droite comme de gauche. Le populisme est une simplification, alors que la pandémie est complexe : les Etats-Unis, le Brésil, l’Espagne et l’Italie ont trouvé les idéologies plus pertinentes que la sûreté publique’’. Paulo Portas, ancien ministre portugais des Affaires étrangères.

H.Z