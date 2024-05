Aswak Assalam, filiale de Ynna Holding, s’engage dans la transition énergétique en signant une convention avec Valoris Capital pour adopter le solaire photovoltaïque. Ce projet pilote à Témara comprend l’installation de panneaux solaires de dernière génération et de bornes de recharge électrique pour promouvoir la mobilité verte, couvrant ainsi plus de 87% de la consommation énergétique du site.

« Nous sommes fiers que notre enseigne prenne part dans la lutte contre le réchauffement climatique en développant les énergies renouvelables. Grâce à ce projet, Aswak Assalam s’engage concrètement pour une solution durable répondant à sa transition énergétique et à la décarbonisation de ses activités », déclare Hassan FRAINE, Directeur Général d’Aswak Assalam.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie énergétique de Ynna Holding et sera étendue à 15 autres centres commerciaux d’ici 2026, réduisant l’empreinte carbone d’Aswak Assalam de plus de 30%, contribuant ainsi à la diminution des émissions de CO2 de plus de 20,000 tonnes par an.

