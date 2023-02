Wafacash a lancé « TAAMINE WAFACASH », première offre homologuée et commercialisée par un établissement de paiement. « Wafacash s’allie à Wafa Assurance, toutes deux leaders de leurs secteurs respectifs et acteurs majeurs de l’inclusion financière, pour mettre en place un modèle de distribution et de gestion de produits de micro-assurance au profit de la population marocaine. Wafacash et Wafa Assurance mettent en œuvre leur savoir-faire et leur expertise dans leurs domaines respectifs pour offrir aux clients de Wafacash les bénéfices du concept TAAMINE IKTISSADI, développé par Wafa Assurance depuis 2019 », indique-t-on dans un communiqué.

Le lancement va concerner une gamme complète de produits d’assurance inclusive. Il s’agit des Produits d’assurance Vie et assurance de Personnes (Taamine Al Janaza, Taamine Wladi, Taamine Al Walidine, Taamine Sahti) et des Produits d’assurance « Dommage » (Taamine Bayti, Taamine Mahali).

La commercialisation des produits d’assurance Vie et assurance de Personnes sera effective dans tout le réseau Wafacash à partir du 1er mars 2023. Les produits d’assurance « Dommage » seront commercialisés dans un second temps.

Cette alliance avec Wafa Assurance a pour but d’accompagner les orientations stratégiques nationales, en termes d’accessibilité des services financiers formels, de protection du consommateur et d’éducation financière, souligne la même source. Filiale du groupe Attijariwafa bank, Wafacash est une société spécialisée dans les services financiers créée en 1991. Durant ses 32 années d’existence, elle a acquis une maturité et une position de leader sur différents services à forte valeur ajoutée et à impact positif.

Fortement impliquée dans l’inclusion financière, Wafacash propose 3 offres distinctes: la financiarisation, la bancarisation et les services financiers de base, dont le transfert d’argent et le paiement.

Parallèlement, Wafacash s’est positionné comme acteur majeur de l’éducation financière grâce à sa forte présence dans près de 500 localités au Maroc et à l’utilisation de canaux alternatifs et des actions de sensibilisation via ses campagnes et caravanes annuelles.

LNT avec Map

Partagez cet article :