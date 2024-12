AtlantaSanad Assurance a annoncé une nouvelle initiative visant à accélérer et simplifier la gestion des sinistres automobiles matériels. Dans le cadre de sa stratégie d’amélioration continue de l’expérience client, la compagnie propose désormais une expertise virtuelle rapide, réalisée en moins d’une heure, accompagnée d’un remboursement dans le même délai après validation.

Expertise virtuelle à distance

Le service, baptisé « Expertise à distance EAD », permet aux assurés d’éviter les déplacements, les rendez-vous avec un expert ou les démarches longues associées à l’établissement d’un devis et au remboursement. L’expertise est effectuée en ligne, sans qu’il soit nécessaire de se rendre dans un centre ou d’attendre une visite sur place.

Une fois l’expertise réalisée et l’offre de remboursement acceptée par l’assuré, le montant est transféré dans l’heure via des établissements de paiement partenaires, garantissant une prise en charge rapide et pratique.

Ce service s’inscrit dans une série d’innovations déployées par AtlantaSanad depuis 2018 pour améliorer l’expérience de ses clients, affirme un communiqué de l’assureur. Parmi les initiatives précédentes, la compagnie a été la première au Maroc à proposer :

Le paiement en cash via les centres d’indemnisation rapide « Auto cash » ;

Une assurance affinitaire ;

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour intégrer un chatbot humanisé dans des applications de messagerie instantanée.

Récemment, AtlantaSanad a également élargi son offre avec une assurance spécifique pour les camionneurs et une multirisque professionnelle facilitant l’accès à des prestataires de réparation.

LNT avec CdP

Partagez cet article :