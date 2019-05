PARTAGER Assises sur la Fiscalité : La CGEM engagée pour accompagner la réforme

A l’issue des Assises nationales sur la Fiscalité, tenues les 03 et 04 mai courant à Skhirat, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a réitéré son total engagement pour soutenir la refonte indispensable de l’arsenal fiscal national, indique la CGEM dans un communiqué.

« Pour établir une relation sereine et responsable entre l’Administration des impôts et le contribuable, restaurer la confiance, redonner de la visibilité et stimuler l’investissement créateur d’emploi et de valeur, l’organisation patronale réitère son total engagement pour soutenir cette refonte indispensable de l’arsenal fiscal national », ajoute le communiqué.

La Confédération a, en outre, tenu à saluer le climat de dialogue franc, ouvert et collaboratif qui a prévalu tout au long des phases préparatoires, la démarche inclusive et participative qui a permis de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes, la qualité des débats à Skhirat et la pertinence des recommandations retenues.

« Forte de son expérience, son expertise et sa représentativité, forte de toutes les composantes du secteur privé, la CGEM à travers ses fédérations, ses CGEM-Régions, ses commissions et ses experts, s’est mobilisée pour produire une vision de ce que devrait être une réforme courageuse, adaptée aux évolutions de notre économie et de notre société, une réforme qui tient compte des mutations actuelles et futures de notre environnement, une réforme basée sur l’équité, la transparence, la responsabilité, la citoyenneté et la solidarité dans le cadre de l’État de Droit », souligne la CGEM.

A cet effet, la CGEM a rappelé l’urgence d’élaborer la Loi-cadre consacrant les recommandations des Assises et appelle le Gouvernement à la présenter pour son adoption durant la présente session parlementaire, ajoutant qu’à travers son comité de pilotage et ses experts, la Confédération restera mobilisée aux cotés de la DGI tout au long des prochaines étapes.

LNT avec CdP