Les Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI) se réunissent normalement une fois par an pour discuter du travail de leurs institutions respectives. Les Réunions Annuelles, qui ont généralement lieu en septembre/octobre, se tiennent traditionnellement à Washington pendant deux années consécutives et dans un autre pays membre la troisième année. La Réunion Inaugurale des Conseils des Gouverneurs a eu lieu à Savannah, en Géorgie, aux États-Unis en mars 1946. Les premières Réunions Annuelles ont eu lieu à Washington en 1946. Les Réunions Annuelles comprennent des réunions du Comité du Développement, du Comité Monétaire et Financier International, du Groupe des Dix, du Groupe des Vingt-Quatre et de divers autres groupes.

À la fin de leurs réunions, le Comité du Développement, le Comité Monétaire et Financier International, ainsi que plusieurs autres groupes, émettent des communiqués. Les Réunions Annuelles comprennent également une séance plénière au cours de laquelle les Gouverneurs discutent des questions d’affaires. Lors des Réunions Annuelles, les Conseils des Gouverneurs prennent des décisions sur la manière de traiter les problèmes monétaires internationaux actuels et approuvent des résolutions correspondantes. Les Réunions Annuelles sont présidées par un Gouverneur du GBM et du FMI, la présidence étant tournante parmi les membres chaque année. Tous les deux ans, ils élisent des Administrateurs exécutifs. Chaque année, de nouveaux membres sont accueillis au sein du GBM et du FMI. En raison du grand nombre d’officiels des pays membres présents lors des Réunions Annuelles, elles offrent des possibilités de consultations nombreuses, qu’elles soient grandes ou petites, formelles ou informelles. De nombreux séminaires sont organisés en marge des réunions, dont des séminaires menés par des membres du personnel à l’intention des représentants de la presse. Ces séminaires visent à favoriser un dialogue créatif entre le secteur privé, les délégués gouvernementaux et les hauts fonctionnaires de la Banque et du FMI. La Conférence Per Jacobsson sur la finance internationale, parrainée par une fondation créée en l’honneur du troisième Directeur Général du FMI, est également donnée chaque année en parallèle des Réunions.

