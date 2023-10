Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, mercredi à Marrakech, avec la directrice générale des Infrastructures durables à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Nandita Parshad, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), tenues dans la Ville Ocre. Cette entrevue a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue une série de projets auxquels contribue la BERD au Maroc, a souligné M. Baraka dans une déclaration à la presse, notant que les échanges ont également porté sur la contribution future de la BERD au programme de reconstruction des zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz, notamment en ce qui concerne les équipements et les infrastructures liés au secteur de l’eau.

Les entretiens avec Mme Parshad ont, de même, concerné le secteur portuaire, en particulier les projets d’envergure y afférents dans le Royaume, a-t-il poursuivi, notant que son département œuvre pour développer ces projets afin d’en faire des installations vertes, outre le lancement du processus de développement de nouveaux ports, dont le Port Dakhla Atlantique et le Port de Nador West Med, pour l’exportation des énergies renouvelables.

La lutte contre la pollution de l’eau a, également, été au menu des entretiens, notamment au niveau de Oued Sebou, ainsi que la mobilisation des financements verts en soutien à ce programme et l’appui des efforts des régions en matière d’approvisionnement en eau, essentiellement pour les régions de Guelmim-Oued Noun et Casablanca-Settat, a-t-il ajouté.

LNT avec Map

Partagez cet article :