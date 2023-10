Le Forum Africain des Investisseurs Souverains (ASIF), présidé par Ithmar Capital, et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), sont convenus d’une déclaration conjointe visant la mise en place d’un partenariat pour la facilitation de l’investissement en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique.

Conclu à l’issue des travaux du 8ème « World Investment Forum », ce partenariat entre la CNUCED, organe des Nations Unies, et ASIF, plateforme initiée par Ithmar Capital et regroupant 12 fonds souverains africains, permettra aux deux organisations de mettre à profit leurs expertises et leurs réseaux respectifs au bénéfice de la promotion de l’investissement et du développement, a indiqué Ithmar Capital dans un communiqué. Le partenariat aura pour missions de promouvoir les opportunités d’investissement en Afrique pour les investisseurs internationaux dans les forums internationaux, et de faciliter les partenariats avec des investisseurs institutionnels internationaux et des institutions de financement du développement pour améliorer les profils risque-rendement des investissements, tout en encourageant les co-investissements et les collaborations.

Il s’agira également, à travers cette alliance, de promouvoir l’intégration de la durabilité dans l’investissement institutionnel afin de mieux évaluer les risques et les opportunités en matière de durabilité, tout en maximisant l’impact du développement durable de l’investissement institutionnel.

Le partenariat visera aussi à faciliter les échanges sur les meilleures pratiques dans la préparation des projets liés aux ODD, ainsi que la simplification de l’investissement pour les fonds souverains africains et les parties prenantes concernées, notamment dans les domaines de l’infrastructure durable, l’énergie propre et la transition climatique.

Ce partenariat, qui vient s’ajouter à ceux déjà mis en place avec plusieurs institutions de premier ordre, est une nouvelle illustration de l’engagement continu de Ithmar Capital en matière de mobilisation de l’expertise et des capitaux en faveur de l’Afrique, qui vient contribuer au leadership du Royaume en matière du développement durable du continent africain acquis grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cité dans le communiqué, Obaid Amrane, Directeur Général de Ithmar Capital et Président du Forum Africain des Investisseurs Souverains (ASIF), a déclaré : « Les fonds souverains, en tant que catalyseurs de développement, contribuent à la mobilisation des flux de capitaux et à l’identification des opportunités d’investissement, pour finalement faire du développement durable l’objectif principal de leurs interventions ». Et d’ajouter : « En tirant profit des ressources et de l’expertise des membres de la CNUCED et d’ASIF, ce partenariat contribuera certainement à accélérer cette dynamique. Ensemble, nous pouvons inaugurer une ère de croissance inclusive, en préservant le potentiel et la résilience de l’Afrique ».

Pour sa part, Rebeca Grynspan, Secrétaire Générale de la CNUCED, a fait observer que « les investissements institutionnels à long terme peuvent faire une grande différence dans le financement du déficit d’investissement des ODD en Afrique, mais ils sont confrontés à des coûts en capital élevés et à des défis politiques ». « Le partenariat de la CNUCED avec ASIF vise à aider les investisseurs à surmonter ces défis et à soutenir les pays africains pour attirer des investissements à long terme dans les ODD », a-t-elle assuré. World Investment Forum est un événement de haut-niveau organisé tous les deux ans sous l’égide de la CNUCED et dont le thème cette année était « Investing in Sustainable Development ». Plusieurs chefs d’État et de gouvernement, décideurs, dirigeants d’organisations internationales et chefs d’entreprise ont pris part à cet événement qui était axé autour de la thématique de l’investissement dans le développement durable, a conclu le communiqué.

