Casablanca, Rabat, Marrakech, et El Jadida seront les villes phares d’une tournée d’été exceptionnelle. Le spectacle tant attendu du duo comique « Said et Wadii » promet de faire rire aux éclats les spectateurs de tous âges. Préparez-vous à une expérience inoubliable, remplie de rires et de bonne humeur !

Said et Wadii, deux vrais talents de la scène humoristique marocaine, se sont associés pour offrir un spectacle unique. Leur approche rafraîchissante, leur énergie débordante et leur sens aigu de l’observation leur permettent de traiter avec humour les sujets du quotidien des Marocains. Du mariage à la vie en famille, en passant par les situations absurdes et lesanecdotes du vécu, ils abordent des thématiques universelles avec une touche locale qui résonnera chez tous les spectateurs.

L’équipe d’ARTENDANCE, une société de production, dirigé par le célèbre humoriste TALISS, et reconnue pour son engagement dans la promotion des talents artistiques, est fière d’accompagner le duo « Said et Wadii » dans cette aventure exceptionnelle.

Les quatre dates de la tournée estivale sont les suivantes :

Marrakech : 29 juillet 2023, Théâtre du Meydene Marrakech

Casablanca : 4 Août 2023, Mégarama Casablanca

Rabat : 5 Août 2023, Théâtre National Mohamed 5 Rabat

Ne manquez pas cette opportunité de vous divertir en famille et de partager des moments de joie et de rire. Le spectacle de « Said et Wadii » est une occasion unique de s’évader duquotidien et de profiter d’un spectacle haut en couleurs qui réunit des talents comiques hors pair.

