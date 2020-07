PARTAGER Arrestation d’une personne soupçonnée d’être impliquée dans un réseau de triche aux examens

L’administration d’État de la police judiciaire de Tanger a réussi ce matin à arrêter un homme de 25 ans soupçonné d’être impliqué dans une affaire de possession et de promotion de dispositifs et supports d’information avancés soupçonnés d’être utilisés dans des examens scolaires de tricherie.

Un communiqué a déclaré à la Direction générale de la sécurité nationale que le suspect avait été arrêté en possession de matériel électronique soupçonné d’être utilisé dans une fraude scolaire, avant que les perquisitions effectuées à son domicile n’entraînent la réservation de 140 casques sans fil magnétiques de différents types et types, 30 batteries, 05 unités prêtes pour le téléphone et 18 câbles de charge , Ainsi que des connecteurs pour connecter les casques avec les téléphones portables et leurs encodeurs, ainsi qu’une large collection de disques durs et de puces pour stocker les données numériques, 18 casques et plusieurs boîtiers pour stocker et envoyer cet équipement par mailing.

Le rapport ajoute que le suspect a été placé sous une mesure de garde théorique soumise au signal de recherche préliminaire supervisé par le procureur compétent, afin de découvrir la source de cet équipement saisi, ainsi que de surveiller toutes les extensions possibles de cette affaire, qui font partie des opérations préventives menées par les services de sécurité nationale dans le but de Falsification de la tricherie aux examens du baccalauréat et aux tests universitaires.

LNT avec CDP