Ariston, leader mondial des solutions de chauffage et de production d’eau chaude, a lancé sa nouvelle gamme de produits lors d’une conférence de presse organisé mercredi 9 octobre à Casablanca.

Dans son discours, Mokhtar Benyoussef, Directeur général d’Ariston Maroc, a souligné l’importance de l’innovation : « Notre objectif est de créer des solutions qui allient performance, fiabilité et respect de l’environnement. Nous sommes fiers de lancer aujourd’hui une gamme de produits qui permet de réduire la consommation énergétique tout en améliorant le confort quotidien des foyers marocains ».

Parmi les innovations, le Nuos Primo HC 240, un chauffe-eau thermodynamique, se distingue par une réduction de consommation d’énergie allant jusqu’à 70 %, captant l’énergie renouvelable même dans des conditions climatiques difficiles. La Pompe à chaleur Nimbus Plus NET32, classée A+++, propose un système de contrôle intelligent pour optimiser la gestion énergétique.

Le Chauffe-eau électrique VELIS 3.0, avec sa connectivité Wi-Fi, permet de gérer la température de l’eau à distance, offrant ainsi une solution moderne et compacte pour les foyers urbains.

Ariston a également présenté le chauffe-eau solaire Kairos GR2, une alternative écologique utilisant l’énergie solaire, conçue pour répondre aux besoins croissants des familles marocaines soucieuses de solutions durables face à la hausse des coûts énergétiques.

Fayçal Messoudi, Directeur Commercial, a conclu en affirmant que chaque foyer doit pouvoir bénéficier des meilleures solutions de confort thermique. Il a ajouté que cette nouvelle gamme témoigne de l’engagement d’Ariston envers des produits de qualité, accessibles et respectueux de l’environnement.

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’Ariston, présent au Maroc depuis plus de 40 ans, de renforcer sa position d’acteur majeur de l’innovation et du confort thermique dans un marché de plus en plus conscient des enjeux énergétiques.

Partagez cet article :