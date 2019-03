PARTAGER Argus Africa Fertilizer : OCP met en avant sa vision pour une agriculture durable en Afrique

Marrakech abrite du 27 février au 1ier mars la 10ème édition du plus grand événement consacré aux engrais sur le continent africain : Argus Africa Fertilizer. Le coup d’envoi a été donné en cette matinée bien ensoleillé à Marrakech. En tant qu’acteur majeur dans le domaine des fertilisants et le développement agricole, l’OCP a saisi l’occasion pour exposer son business-modèle en la matière. Karim Lotfi Senhadji, CEO d’OCP, a été exhaustif dans sa présentation en évoquant à la fois les principaux enjeux de l’agriculture en Afrique, et les solutions à mettre en place à même de surmonter les obstacles qui freinent gravement son développement.

Ainsi et dans son intervention, il a bien voulu démontrer l’importance aujourd’hui du fertilisant dans l’agriculture, l’autosuffisance alimentaire, la création d’emploi pour les jeunes et de la valeur ajoutée pour les pays africains. Catégorique, il a tenu à préciser que le potentiel de l’agriculture représente aujourd’hui plus que jamais un espace idéal de croissance à investir par la jeunesse du continent. Alors que l’Afrique dispose de 60 % des terres non cultivées de la planète, que le secteur agricole est essentiellement constitué de petits exploitants et que 80 % des exploitations occupent moins de deux hectares, le Groupe mène plusieurs programmes d’accompagnement de proximité visant directement les agriculteurs, et leur proposant des produits adaptés à leurs sols et cultures et des solutions innovantes comme « OCP School Lab » ou encore l’«Agribooster», a-t-il dit devant une panoplie de décideurs et d’experts internationaux.

OCP School Lab est une école itinérante proposant aux agriculteurs des formations de sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles. Chaque formation est adaptée aux cultures dominantes dans les régions visitées. Un laboratoire mobile d’analyse des sols accompagne ces écoles. Il utilise les dernières technologies et permet un diagnostic de la fertilité des sols en temps réel.

« Agribooster », quant à lui, est un autre programme qui propose des produits et services en vue d’améliorer les rendements des agriculteurs de la fourniture d’intrants jusqu’à la mise en relation avec le marché.

Et de souligner dans le même sens que le Groupe OCP a aussi mis en place depuis septembre 2018 un dispositif de proximité multiservices en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Baptisée « Al Moutmir », cette offre agile et intégrée traduit la proposition de valeur d’OCP basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d’innovation dans le secteur au profit de l’agriculteur. L’offre OCP comprend aussi une large gamme de services et d’outils intégrant des unités de production innovantes (Smart Blenders), des applications mobiles, un centre d’appel, des capteurs et des objets connectés permettant de recueillir et d’analyser les données. Le digital est au cœur du dispositif « Al Moutmir » pour faciliter le partage des meilleures pratiques avec les agriculteurs.

Ces programmes, et d’autres encore, illustrent la démarche du Groupe OCP et de sa filiale OCP AFRICA en vue de soutenir l’édification d’une agriculture continentale productive, verte et pérenne et ainsi offrir aux producteurs les moyens nécessaires pour réussir.

Depuis son lancement au Maroc en 2010, « Argus Africa Fertilizer » s’est imposé comme la première plate-forme continentale d’échanges dans le domaine des engrais et du développement agricole. Plus de 400 acteurs clés représentant toutes les parties prenantes du secteur sont attendus cette année, principalement des producteurs mondiaux, des distributeurs régionaux, des institutions financières, et des ONG.

