Aradei Capital a connu une année 2022 réussie, marquée par des réalisations significatives, des indicateurs d’activité solides et une performance financière soutenue.

La stratégie d’investissement de l’entreprise dans des secteurs immobiliers diversifiés, tels que le commerce de détail, la santé, les bureaux et l’industrie, a soutenu son élan d’investissement.

« L’année 2022 a été une année riche en réalisations sur le plan de l’investissement pour Aradei Capital, avec près de 100.000 m² de surface GLA développée et livrée et le lancement des travaux du 8ème Sela situé à Casablanca. La croissance organique soutenue par la reprise de la fréquentation et la dynamique locative positive confirme la solidité du business model de la foncière », souligne Nawfal Bendefa, Président Directeur Général d’Aradei Capital.

Aradei Capital a lancé sa stratégie de responsabilité sociale d’entreprise « Bricks for Impact », qui s’engage à adopter des pratiques environnementales et sociales durables avec un cadre de gouvernance clair et des KPI bien définis.

« Une stratégie E&S en ligne avec 77% des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et les choix stratégiques du Nouveau Modèle de développement du Maroc » souligne le maganement.

De bonnes performances financières

L’entreprise a maintenu une structure de financement solide en 2022, avec une augmentation de capital de 250 millions de MAD et un ratio prêt-valeur maîtrisé de 37%. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 15%, atteignant 486 millions de MAD, et les fonds générés par l’activité (FFO) – Part Groupe ont augmenté de 17% par rapport à 202, à 239 millions de dirhams.

Les fondamentaux opérationnels d’Aradei Capital sont maintenus, avec une reprise de 91% du niveau de visiteurs en 2022 par rapport aux niveaux d’avant-crise en 2019 et une reprise de 107% par rapport à 2021. La commercialisation a été dynamique, avec un taux d’occupation de 97% et un taux de recouvrement de 97% à fin 2022.

L’élan d’investissement de l’entreprise est resté solide, avec la livraison de quatre établissements de santé, l’ouverture du premier immeuble de bureaux appelé Prism et l’acquisition d’un nouveau parc commercial à Casablanca. La valorisation totale du portefeuille de l’entreprise a atteint 7,2 milliards de MAD, soit une augmentation de 17% par rapport à 2021.

A. Loudni

