La direction de Sonasid, avec à sa tête M. Ismail Akalay, Directeur Général, a reçu la presse mardi 27 mars 2024 pour la traditionnelle présentation des résultats d’une année plutôt compliquée à piloter pour le 1er recycleur du Maroc. Si Sonasid, pour employer les mots de son DG, a fait preuve d’une « résilience renforcée dans une conjoncture dégradée », contenant tant bien que mal les effets de l’environnement international, elle a surtout confirmé toute l’importance de son plan stratégique 2024-2028 et d’aller chercher de nouveaux relais de croissance tout en réduisant son exposition aux variations des cours et aux changements réglementaires.

Avec un net ralentissement de la demande en Chine, et des mesures protectionnistes aux Etats-Unis et en Europe (où vient se rajouter la nouvelle taxe carbone aux frontières), les marges de Sonasid ont fondu en 2023, et sans phénomènes compensatoire comme l’augmentation des volumes, le poids de la fibre d’acier dans le mix produit ou encore les grands efforts d’efficience industrielle, le groupe aurait pu être déficitaire cette année, confie son management.

Côté chiffres, en 2023, Sonasid a affiché un chiffre d’affaires social de 4 908 millions de dirhams (MDH), marquant une légère augmentation de 1% en comparaison avec l’année précédente. Cette croissance a été principalement portée par une augmentation de 9% des volumes de vente, compensant ainsi l’effet négatif d’une baisse des prix sur le chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation a connu une réduction significative, s’établissant à 119 MDH, soit une diminution de 40% par rapport à l’année précédente, due à la détérioration des marges entre le coût de la ferraille et le prix de vente du rond à béton sur le marché international. Malgré cela, des stratégies axées sur le développement commercial, l’amélioration de la compétitivité et le lancement de nouveaux produits à valeur ajoutée ont permis d’atténuer ces effets. Le résultat financier a vu une amélioration, passant à -6 MDH, bénéficiant d’une meilleure gestion des risques de change, soit une amélioration de 15 MDH par rapport à 2022. Le résultat net social a atteint 79 MDH, affichant une baisse de 34%. Sonasid maintient néanmoins une structure financière robuste avec une trésorerie et des investissements de 756 MDH à la fin de l’année. Pour ce qui est des comptes consolidés, le chiffre d’affaires a atteint 4 996 MDH en 2023, avec une croissance de 2% par rapport à l’année précédente. Le résultat net part du groupe s’est établi à 65 MDH, enregistrant une baisse de 24%. Les investissements dans le périmètre de consolidation ont augmenté de 54% pour atteindre 219 MDH, concentrés sur l’excellence opérationnelle et le développement de nouveaux produits. Le Conseil d’Administration prévoit de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires un dividende de 21 DH par action.

Pour ce qui est des bonnes nouvelles, après cette année difficile, les perspectives de développement de Sonasid dans les années à venir suscite un fort optimisme auprès de sa direction. En effet, avec les grands projets que prépare le Maroc (dessalement d’eau de mer, hydrogène vert, CAN, Coupe du monde, etc.), les nouveautés réglementaires (l’aide au logement devrait booster le BTP), et la diversification de ses produits, avec l’arrivées de nouveaux produits à haute valeur ajoutée qui permettront de rentrer dans le secteur automobile, Sonasid attend de belles années de croissance. Et cette croissance devrait être principalement trouvée au Maroc, la direction déclarant que « les prochains produits à venir seront principalement destinés au marché marocain ».

Selim Benabdelkhalek

