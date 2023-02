La 10ème édition de Visa For Music, le premier festival et marché professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, aura lieu à Rabat du 22 au 25 novembre 2023.

Les artistes intéressés peuvent soumettre leur candidature pour participer à cet événement de renommée mondiale. Visa For Music a pour mission d’offrir une tribune aux artistes d’Afrique et du Moyen-Orient, qui manquent souvent de visibilité malgré leur dynamisme créatif.

Le festival est un tremplin pour les artistes, offrant des opportunités de rencontres et de reconnaissance. Pour cette 10ème édition, Visa For Music proposera une expérience intégrale mêlant concerts, conférences en direct et retransmissions numériques, célébrant une décennie d’existence.

Le festival a l’ambition de renouveler les priorités et les orientations pour construire l’héritage culturel de demain en Afrique et au Moyen-Orient, et sera un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la musique, tels que les programmateurs, les agents, les labels, les institutions culturelles, les fondations, les médias et les formateurs. Un jury composé de personnalités de la culture et de la musique sélectionnera une trentaine d’artistes et de groupes du monde entier pour participer à l’événement.

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 1 Avril 2023!

