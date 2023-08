Le Lab Digital Maroc, situé à l’INBA Tétouan, offre un espace de création pour les projets multimédia liés aux arts numériques, à la réalité immersive, à l’animation et aux jeux vidéo.

Opéré par l’Institut français du Maroc en partenariat avec l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, il soutient les activités numériques au Maroc et favorise les échanges d’expertise avec la France.

L’appel à candidature, ouvert aux artistes, créateurs, start-ups et étudiants marocains, invite à soumettre des projets innovants dans les domaines de l’animation, de la réalité immersive, du jeu vidéo et des arts numériques. Les projets sélectionnés bénéficient d’un accompagnement complet comprenant mentorat, bourse de production, résidences en France et à Tétouan, participation à des rencontres professionnelles et ateliers spécialisés.

La date limite pour les candidatures est le 30 septembre 2023. Plus de détails sont disponibles sur le lien : https://if-maroc.org/projets/appel-a-candidature-lab-digital-maroc/

Partagez cet article :