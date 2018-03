PARTAGER Angleterre : Guardiola soutient Wenger

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, « admiratif » d’Arsène Wenger, est venu jeudi soir au secours du technicien français d’Arsenal, dans la tourmente après avoir été humilié 3-0 par les Citizens pour la deuxième fois en quatre jours, cette fois en championnat.

« Il sait l’admiration que j’ai pour lui, a déclaré l’Espagnol, compatissant. « On a joué, on s’est battu l’un contre l’autre à de nombreuses reprises avec Barcelone, le Bayern Munich et maintenant en Premier League. Je sais dans quelle situation il se trouve. Tous les entraîneurs peuvent s’y retrouver un jour. Il sait comment gérer tout ça, il a beaucoup d’expérience ».

Guardiola, qui a dirigé son 100e match à la tête des Citizens, est désormais à cinq victoires du titre national avec une très confortable avance.

Arsenal, déjà lourdement battu sur le même score par les Mancuniens dimanche en finale de la Coupe de la Ligue, compte lui 30 points de retard sur le leader et 10 sur la dernière place qualificative en Ligue des champions en raison d’un énorme passage à vide depuis le début de l’année civile.

Les Gunners ont en effet perdu sept de leur 13 matches en 2018 et leur entraîneur depuis 1996 se retrouve une nouvelle fois au coeur des critiques alors que son contrat expire en 2019.

LNT avec Afp