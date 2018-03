PARTAGER Anfaplace Shopping Center fait son show

Les journées s’allongent et le beau temps s’installe, signe de l’arrivée du printemps. Dans son sillage, votre garde-robe n’en sera que plus lumineuse et plus colorée !

Pour accueillir cette saison printanière à cœur et bras grands ouverts, Anfaplace Shopping Center, une des premières destinations shopping de la place casablancaise a l’immense plaisir de faire découvrir à toutes les fashionistas, les nouvelles collections Printemps-été 2018. Ce Fashion Show haut en notes et en couleurs posera son Catwalk au cœur du Centre Anfaplace pour adresser les tendances mode du moment.

Un rendez-vous avec la mode

Ainsi, Marks & Spencer, Celio*, Clarks, Charles & Keith, Mansoon, la Vie En Rose, Terranova, New Yorker, U.S Polo, Pedro ou encore la marque de lunettes Krys et beaucoup d’autres marques internationales de prêt-à-porter vous donnent rendez-vous au QG des fashionistas marocaines !

En d’autres termes, il s’agit d’un rendez-vous avec l’élégance, la bonne ambiance, la joie et l’art de vivre à ne rater sous aucun prétexte !

LNT avec Cdp