Anfaplace fait peau neuve

Anfaplace Shopping Center revoit son architecture pour une meilleure expérience client, selon la direction du mall.

« Nous sommes fiers de lancer la rénovation d’Anfaplace Shopping Center qui a ouvert en 2013. Le but est d’offrir un meilleur cadre de vie, un meilleur agencement des espaces et une architecture moderne et multifonctionnelle. C’est une évolution logique de notre centre commercial avec une envie de proposer un concept innovateur destiné à satisfaire l’ensemble des usagers », précise Ivan Cornet, Directeur Général Afrique du Nord et de l’Ouest de Grit Real Estate Income Group, propriétaire du Centre.

Les travaux de rénovation d’Anfaplace devraient s’achever durant l’été 2019. Le Centre demeurera ouvert et opérationnel pendant toute la durée des travaux.

La place gourmande (appelée Food-Court) est la grande nouveauté de ce projet. Selon le management, elle sera plus conviviale avec un mobilier plus noble, des corners bars et un sky dôme plus luminescent. Anfaplace Shopping Center dévoilera également dans le cadre de sa rénovation de nombreux changements faisant du Centre le premier centre commercial entrant dans l’air du digital répondant ainsi aux besoins de ses clients, poursuit-on auprès d’Anfaplace.

« Dès le départ, notre réflexion s’est articulée autour de la famille. L’un des meilleurs atouts de notre centre commercial repose sur sa taille humaine et nous avons choisi de garder cette constance dans chacune des décisions qui ont été prises pour offrir une nouvelle identité à Anfaplace Shopping Center » ajoute Selma Belkhayat, Directrice d’AMS Africa, le gestionnaire du Centre.

