Le 25 décembre 2024, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a tenu son conseil d’administration à Rabat. Cette réunion, présidée par Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a également vu la participation de Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale. Karim Tajmouati a présenté les résultats de l’année 2024, mettant en avant les avancées réalisées dans plusieurs domaines stratégiques.

Bilan des réalisations en 2024

L’ANCFCC a enregistré plusieurs performances marquantes en 2024. Parmi celles-ci figurent :

L’établissement de 373 000 nouveaux titres fonciers à travers le pays.

à travers le pays. L’immatriculation de 1,1 million d’hectares , consolidant ainsi la sécurisation des terres.

, consolidant ainsi la sécurisation des terres. La délivrance de plus de 2 millions de certificats de propriété numériques , s’inscrivant dans une démarche de digitalisation des services.

, s’inscrivant dans une démarche de digitalisation des services. La réalisation d’un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dirhams .

. Une contribution directe de 6 milliards de dirhams au budget général de l’État, soulignant l’importance de l’ANCFCC dans les finances publiques.

Ces chiffres illustrent la dynamique de l’ANCFCC dans la modernisation de ses processus et la contribution à la gestion foncière du pays.

Réalisations cumulées des dernières années

Au-delà des performances annuelles, l’ANCFCC a également partagé ses progrès cumulés, qui traduisent son impact sur le long terme. Ces avancées comprennent notamment :

La création de 3,5 millions de titres fonciers , représentant 43 % de l’ensemble des titres fonciers au Maroc.

, représentant 43 % de l’ensemble des titres fonciers au Maroc. La couverture de 214 communes rurales à travers le programme d’immatriculation foncière d’ensemble gratuite, ce qui a permis la création de 1,24 million de nouveaux titres.

à travers le programme d’immatriculation foncière d’ensemble gratuite, ce qui a permis la création de 1,24 million de nouveaux titres. L’immatriculation de 11,6 millions d’hectares , soit 62 % de la superficie totale immatriculée à l’échelle nationale.

, soit 62 % de la superficie totale immatriculée à l’échelle nationale. L’immatriculation de 6,6 millions d’hectares du domaine forestier et de 5 millions d’hectares de biens collectifs .

et de . L’adoption de technologies de pointe , notamment des stations GNSS, des drones, des prises de vue aériennes et des images satellitaires Mohammed VI A et B.

, notamment des stations GNSS, des drones, des prises de vue aériennes et des images satellitaires Mohammed VI A et B. La digitalisation intégrale du fonds documentaire, facilitant l’accès à l’information foncière pour les citoyens et les institutions.

Depuis plusieurs années, l’ANCFCC a versé un total de 40 milliards de dirhams au budget national, dont 29,7 milliards de dirhams directement alloués au budget général de l’État. Cette contribution témoigne de son rôle économique clé dans le développement national.

Lors de la clôture du conseil d’administration, le président a adressé ses félicitations aux équipes de l’ANCFCC pour leur engagement et leur travail, tant au niveau des services centraux que régionaux.

