Crée en 2016, l’Observatoire de Marocain de la TMPME vient de publier son premier rapport, établi sur les données de 2018. La latence entre les données recueillies et la publication s’explique notamment par les délais nécessaires à la collecte des informations. Mais, d’ores et déjà, cet Observatoire s’affirme comme une institution de première importance eu égard à son champ d’intervention qui concerne 80% du tissu entrepreneurial et 73% des salariés déclarés à la CNSS. Tels sont, entre autres, deux des constats édifiants que Mme Amal Idrissi, Directrice exécutive de l’OMTPME, révèle dans l’entretien qu’elle a accordé à La Nouvelle Tribune et à www.lnt.ma.

Mme. Idrissi, vous dirigez l’OMTPME, un observatoire créé depuis peu, pouvez-vous nous en présenter la mission ?

Mme Amal Idrissi :

L’Observatoire a pour vocation de réaliser régulièrement le diagnostic du tissu productif au Maroc, tout en mettant à la disposition des acteurs publics et privés des indicateurs de la démographie et de la santé économique et financière des TPME.

Dans ce cadre, il peut élaborer des études généralistes et thématiques en relation avec cette catégorie d’entreprises. Ses travaux devraient constituer un référentiel pouvant mieux fonder les décisions de ces acteurs envers cette catégorie d’entreprises.

C’est ainsi que l’Observatoire s’est attelé, depuis sa création, à réaliser 3 chantiers structurants: l’échange de données avec les producteurs de l’information relative à la TPME sur la base de conventions (signées avec Bank Al-Maghrib, la DGI, la CNSS et l’OMPIC), l’élaboration d’une démarche méthodologique pour la constitution d’une base de données consolidée et la mise en œuvre de la technologie sous-jacente.

Pourquoi cet Observatoire est-il dédié à la TPME uniquement, alors que l’on sait que la PME occupe aussi une place importante dans l’économie de notre pays ? Quelles sont les caractéristiques propres aux TPME ?

Comme son nom l’indique, l’Observatoire est dédié aux très petites entreprises ( TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME). Pour affiner ses analyses, l’observatoire a opté pour la segmentation des TPE en deux sous catégories : les microentreprises qui sont celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 millions de dirhams, et les autres TPE dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 millions et 10 millions de dirhams.

Vous venez de publier le premier rapport de l’OMTPME, pouvez-vous partager avec nos lecteurs les étapes de ce travail, le nombre d’entreprises qui en ont fait l’objet et les objectifs poursuivis ?

La publication de ce premier rapport a nécessité la mise en place de plusieurs pré-requis. D’abord, la signature des conventions d’échange de données avec les principaux fournisseurs précités. Ensuite, il a fallu mettre en place, en plus de la technologie sous-jacente, un ensemble d’approches méthodologiques pour le traitement et la fiabilisation des données ainsi que la constitution d’une base d’informations consolidée et unifiée sur les entreprises Personnes Morales.

L’autre effort a porté sur les tests permettant de s’assurer que cette base de données est apte à être exploitée pour le calcul des indicateurs démographiques, économiques et financiers des entreprises étudiées.

La population retenue pour cette première étude est de 249.131 entreprises Personnes Morales actives soumises à l’IS, à savoir les entreprises ayant déposé une déclaration du résultat fiscal au niveau de la DGI, ou ayant déclaré au moins un salarié auprès de la CNSS, ou ayant déposé un bilan auprès de l’OMPIC au cours de l’année étudiée.

Ce travail de recensement, de fiabilisation et d’analyse sera étendu, dans un second temps, au reste de la population des entreprises, telles que les personnes physiques, les forfaitaires, etc.

Quelles sont les conclusions importantes à retenir de ce rapport, alors même qu’il porte sur l’année 2018 ? Pouvez-vous nous dire si l’OMTPME compte sortir les rapports des années suivantes rapidement ?

Réponse : Les principales conclusions à retenir de ce premier rapport sont en premier lieu une contribution relativement modeste des TPME à l’économie marocaine, vu qu’elles n’ont réalisé à fin 2018 que 36,7% du chiffre d’affaires global des entreprises Personnes Morales actives, 27,3% du CA à l’export et 36,6% de la valeur ajoutée globale (hors secteur financier), en dépit de leur majorité écrasante dans le tissu productif. En revanche, elles sont les principales pourvoyeuses de l’emploi, avec une part de 73% de l’effectif déclaré à la CNSS ; d’où leur importance dans le paysage économique marocain.

Par ailleurs, la répartition géographique des entreprises Personnes Morales actives montre que celles-ci sont concentrées à hauteur de 66% sur l’axe Tanger-El Jadida, avec une prépondérance dans la région de Casablanca qui recense 40,3% de l’effectif total. En outre, près de 30% des entreprises recensées opèrent dans le commerce et 24% dans la construction.

Notre rapport révèle également un taux d’accès moyen global au crédit bancaire de près de 40%, avec des niveaux disparates selon les segments d’entreprises. Si les grandes et moyennes entreprises présentent des taux d’accès autour de 86%, cette proportion est limitée à 16,2% pour les microentreprises, tirée vers le bas par celles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million de dirhams qui affichent un taux de 13%.

Cette étude a par ailleurs fait ressortir la fragilité financière du tissu des TPME, notamment celui des plus petites entreprises, au niveau de leur structures bilantielles, de la productivité et de la rentabilité. Ceci expliquerait le fait que les entreprises radiées avant d’arriver au terme de 5 ans d’existence représentent, en moyenne annuelle, plus de 50% du total des radiations sur la période 2016-2018.

S’agissant du délai de publication de ce premier rapport, je tiens à souligner qu’il est justifié par des délais légaux de disponibilité des bases de données sur lesquelles nous travaillons (délais liés aux dépôts de déclarations fiscales, dépôts de bilans auprès de l’OMPIC, etc.), qui sont assez longs, ainsi que des délais de mise en place des prérequis nécessaires au traitement de ces bases.

De manière générale, les benchmarks montrent que la publication de ce type de rapport intervient autour de 18 mois après la clôture de l’exercice étudié. Après ce premier exercice, l’Observatoire devrait améliorer progressivement la fréquence de publication.

Mme Idrissi, les entreprises marocaines et les TPME en particulier, connaissent une situation difficile avec la crise économique actuelle, en quoi l’Observatoire que vous dirigez, pourrait contribuer à apporter des solutions de soutien efficaces à cette catégorie d’acteurs économiques qui constituent plus de 80% du tissu entrepreneurial ?

Aujourd’hui, la donnée représente un actif stratégique dont la valeur est liée non seulement à son utilisation première en tant qu’information de gestion, mais surtout à la possibilité de son utilisation à des fins d’analyse et de valorisation.

En effet, les travaux de l’Observatoire permettraient aux pouvoirs publics de s’appuyer sur des données chiffrées pour l’élaboration de solutions de soutien efficaces, avec un ciblage précis des TPME en difficulté durant cette conjoncture difficile.

C’est tout l’intérêt de disposer de données qualifiées et exploitables pour quantifier des éléments comme les risques, les performances, les forces, les faiblesses, etc. L’Observatoire Marocain de la TPME peut ainsi constituer un organisme de référence en matière de production d’outils d’aide à la décision.

A ce propos, je voudrais signaler que l’OMTPME participe, en tant que partenaire technique de la Banque Africaine de Développement, à une étude initiée par celle-ci sur l’impact de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 sur l’emploi et les TPME, réalisée conjointement avec le Bureau International du Travail.

Cette étude est en phase de validation et sera bientôt publiée. Elle vise à proposer aux pouvoirs publics une série de mesures de soutien en faveur des entreprises et notamment des TPME en difficulté.

Entretien réalisé par Afifa Dassouli