ALTEN, spécialiste en ingénierie et technologies de l’information, et l’Université Internationale de Rabat (UIR), annoncent la signature d’une convention pour un Executive Master en formation ferroviaire « RAMS For Railway Engineering ». Ce programme est destiné aux étudiants de cinquième année de la School of Aerospace and Automotive Engineering de l’UIR, sélectionnés par ALTEN Maroc. Conçu par des experts d’ALTEN et de l’UIR, il couvre les spécialités RAMS, l’ingénierie mécanique et électrique, la conception de systèmes sûrs et fiables, et la validation conformément aux normes ferroviaires. Les étudiants sélectionnés ont également la possibilité de faire un stage pré-emploi chez ALTEN, renforçant ainsi leurs compétences et leur employabilité dans le secteur ferroviaire en expansion au Maroc.

« Ce partenariat avec l’UIR s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés marocains. Ce programme de formation permettra aux étudiants d’améliorer leur employabilité et d’acquérir les compétences et connaissances spécifiques nécessaires pour répondre aux besoins d’un secteur en pleine expansion », affirme Hajar Bououd, Directrice des Ressources Humaines et Communication chez ALTEN Delivery Center Maroc.

ALTEN Maroc affirme son engagement envers l’employabilité des jeunes et la collaboration entreprise-école, illustré par ce programme de formation en partenariat avec l’UIR.

Partagez cet article :