Allianz Maroc, en partenariat avec Point S, s'offre un « Centre d'Indemnisation Rapide » à Marrakech

C’est dans une ambiance festive qu’Allianz Maroc vient d’inaugurer à Marrakech son Centre d’Indemnisation Automobile Rapide, ‘’Allianz Taawid Auto’’, soit son troisième centre au niveau national. Ce centre est le fruit du partenariat conclu entre Allianz Maroc et le spécialiste de l’entretien rapide, Point S, portant sur le développement futur du réseau de centres d’indemnisation de la Compagnie à l’échelle nationale. Le centre Taawid à Marrakech vient s’ajouter aux deux centres d’Allianz Maroc au niveau de Casablanca. Ces derniers affichent un taux de satisfaction client record, que ce soit au niveau du centre installé au siège social de la Compagnie ou celui mis en place en collaboration avec Point S à Ain Sebâa.

« L’ouverture d’Allianz Taawid Auto à Marrakech permettra à la compagnie d’être encore plus proche de ses clients au niveau de la région et de leur garantir un service rapide et efficace », déclare Nadia Benjelloun, Directeur Sinistres d’Allianz Maroc. Désormais, les assurés automobiles originaires de la ville ocre, de sa région ou simplement de passage peuvent faire appel à ce service en cas d’accidents matériels légers.

De son côté, Yasser Bermaki, DG de Point S Maroc, explique que « ce projet a pu voir le jour grâce aux valeurs partagées entre nos deux entités qui reposent sur une qualité de service supérieure et un accompagnement de proximité quotidien à nos clients ». Dans un délai ne dépassant pas 30 minutes, les assurés peuvent repartir avec leur indemnisation, ce qui leur permet un gain de temps considérable.

« L’assuré peut se présenter au centre sans prise de rendez-vous. A son arrivée, son véhicule est expertisé, ses dommages sont évalués et un montant d’indemnisation lui est proposé en vue de lui permettre de réparer son véhicule. Le tout dans un cadre convivial avec un délai record », dit-on auprès d’Allianz Maroc.

Ce partenariat ambitionne d’offrir aux assurés de la Compagnie une expérience client positive via un espace de services automobiles intégrés, offrant plusieurs avantages. Un 4ème centre Allianz Taawid Auto verra bientôt le jour à Rabat, toujours en partenariat avec Point S.

