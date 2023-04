Aleph Group Inc, leader mondial de la publicité numérique, vient de lancer «Digital Ad Certificate», un programme gratuit de formation et de certification visant à accompagner la prochaine génération de spécialistes marocains du marketing numérique. Ce programme permettra à de nouveaux acteurs sans expérience préalable dans le domaine de la publicité numérique d’acquérir les compétences nécessaires pour créer des publicités efficaces sur des plateformes telles que TikTok, LinkedIn, Snapchat, Twitter et Meta.

Les candidats marocains peuvent s’inscrire gratuitement sur www.digitaladexpert.com pour suivre le cours en ligne et bénéficier d’un contenu constamment mis à jour et de masterclasses dispensées par des experts renommés du groupe Aleph. Les partenaires et annonceurs d’Aleph pourront ainsi recruter des diplômés du programme pour faire carrière dans le domaine du marketing numérique.

Partagez cet article :