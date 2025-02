Aleph Group, acteur dans les secteurs de la publicité numérique, des services fintech et des technologies éducatives, célèbre ses 20 ans. À cette occasion, l’entreprise présente un manifeste et une campagne vidéo retraçant deux décennies d’innovation, de croissance et d’engagement pour un monde numérique plus accessible.

Fondée en 2005 à Miami, Aleph a évolué pour devenir un leader mondial de la publicité numérique. Présente sur plus de 150 marchés et disposant de plus de 60 partenariats exclusifs, l’entreprise accompagne aujourd’hui plus de 26 000 annonceurs avec le soutien de 1 500 collaborateurs. Son développement repose sur la création de valeur durable, l’élargissement de l’accès à la publicité numérique et l’impact sur les marchés émergents. Selon le manifeste de l’entreprise, sa vision initiale était de permettre à chacun de participer à l’ère numérique, et non seulement d’y être intégré.

Dans le cadre de cet anniversaire, Aleph a lancé une vidéo manifeste mettant en avant ses collaborateurs dans le monde entier, et qui reflète la philosophie de l’entreprise : « « Chez Aleph, il n’y a pas de place pour les petits rêves. C’est ainsi que naissent les grandes réussites ». Le film retrace l’histoire de l’entreprise et réaffirme son engagement à fournir aux entreprises et individus les outils nécessaires pour réussir dans l’économie numérique.

À travers son slogan « Jusqu’où s’étend votre monde ? », Aleph invite entreprises, entrepreneurs et individus à explorer les opportunités de l’ère numérique. Le fondateur et CEO d’Aleph, Gaston Taratuta, souligne que le succès de l’entreprise ne se mesure pas seulement par sa croissance, mais par sa capacité à aider ses partenaires, clients et communautés à se développer.

Mohamed Megahed, Directeur Général de la région MENAT, ajoute que le succès d’Aleph repose sur ses équipes et ses talents, qui ont contribué à la réputation et à la croissance de l’entreprise. « Nous sommes fiers d’appartenir à cette aventure collective, convaincus que la véritable réussite se mesure aux progrès que nous réalisons ensemble. Un immense merci à nos partenaires, clients, équipes et communautés pour ces 20 années remarquables… et celles qui nous attendent ».

