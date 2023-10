Aleph, la plateforme de liaison entre annonceurs locaux et mondiaux avec des milliards de consommateurs via les médias numériques, annonce la disponibilité en arabe et en français de son initiative sociale, Digital Ad Expert by Aleph. Cette initiative vise à créer des opportunités économiques grâce à l’éducation à la publicité numérique. Le programme avait été initialement lancé en avril 2023 dans la région MENA en anglais et en espagnol.

L’objectif de Digital Ad Expert by Aleph est de fournir une formation de haute qualité et gratuite axée sur les compétences aux futures générations de spécialistes du marketing numérique.

Il vise à proposer le programme de certificat Digital Ad Expert dans des pays tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, et d’autres pays de la région MENA, où la demande de talents en marketing numérique est en constante croissance.

Il est à noter que la région MENA connaît une forte croissance de la publicité numérique, avec des dépenses atteignant 4,58 milliards de dollars en 2021.

Le programme de certificat Digital Ad Expert d’Aleph vise à répondre à la demande de compétences numériques en permettant aux nouveaux venus, sans expérience préalable, d’apprendre efficacement à faire de la publicité sur des plateformes numériques majeures telles que TikTok, LinkedIn, Snapchat, 𝕏 (Twitter) et Meta, entre autres. Pour rejoindre le programme, les candidats n’ont qu’à s’inscrire gratuitement sur https://dac.digitaladexpert.com/fr/?utm_source=PR&utm_medium=news&utm_campaign=DAE et à suivre le cours d’initiation. La plateforme offre également du contenu actualisé, des best practices et d’autres contenus à valeur ajoutée à consulter, en plus de masterclasses animées par des experts renommés d’Aleph.

