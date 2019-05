PARTAGER Alain Hanel exposé à Rabat

L’Institut français de Rabat présente, du 30 mai au 28 juin 2019, l’exposition « Un certain regard sur le spectacle » par Alain Hanel, photographe de scène.

Né à Rabat, en mars 1949, Alain Hanel quitte le Maroc à l’âge de 10 ans. En 1968, il apprend la photographie comme assistant à Paris avec les plus grands photographes de mode et de publicité, ce seront ses années « Blow Up ».« Je suis né à Rabat, j’y ai passé une enfance inoubliable et à l’âge de dix ans, nous avons dû quitter ce paradis. Après avoir été assistant de grands photographes à Paris, je suis devenu photographe de scène. J’ai et je

photographie encore des ballets, des opéras et des spectacles de cirque dans le monde entier.

Je suis très heureux et fier que l’Institut français de Rabat expose mes photographies lors de cette exposition », affirme-t-il.