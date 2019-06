PARTAGER Ala veille du G20 à Osaka, Guterres appelle à une croissance mondiale équitable

A la veille du sommet du G20 à Osaka, au Japon, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants des 20 pays les plus industrialisés à favoriser une croissance mondiale équitable et à accélérer les efforts en vue de la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Dans une lettre adressée aux dirigeants du G20 à la veille du sommet d’Osaka (28 et 29 juin), auquel le chef de l’ONU va prendre part, M. Guterres a souligné que quatre ans après l’accord historique sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, « nous devrions accélérer les efforts en vue de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et faire face au changement climatique ».

Le Secrétaire général a ainsi appelé les membres du G20 à exercer leur leadership dans trois domaines, à savoir jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de politiques favorisant non seulement une croissance rapide et robuste, mais également une croissance équitable.

Il a ensuite souligné la nécessité d’accroître le flux des financements publics et privés en faveur d’investissements alignés sur les objectifs de développement durable, notamment en mettant en place des incitations permettant aux capitaux privés de s’orienter vers le développement durable.

M. Guterres a aussi relevé la nécessité de saisir les opportunités offertes par la révolution numérique, qui avance rapidement, tout en rappelant que les fractures numériques peuvent également se creuser tout aussi rapidement.

A l’occasion du Sommet d’Osaka, le chef de l’ONU devra intervenir lors d’une réunion sur les changements climatiques, l’environnement et l’énergie, et participera à des sessions sur des thèmes tels que l’économie mondiale, l’innovation et les inégalités. Il participera également à un événement parallèle des dirigeants sur l’autonomisation des femmes, selon son porte-parole.