Pour sa première sortie médiatique, le nouveau PDG d’Al Omrane, Housni El Ghazaoui, a voulu démontrer sa forte détermination d’aller de l’avant avec, visiblement, un seul objectif en tête, à savoir la performance d’Al Omrane. En effet, dans son QG à Rabat en ce début de semaine, l’homme s’est montré un particulièrement fervent défenseur du droit des citoyens à un toit décent et de qualité, et le tout dans un cadre de transparence totale aussi bien aux niveaux des offres, des services et des réclamations et de tout ce qui concerne de près ou de loin les transactions opérées au sein de la Holding : « Je veillerai personnellement sur le traitement des réclamations, le rafraichissement des produits d’Al Omrane… ».

Pour ce faire et pour commencer du bon pied sa stratégie de développement, Housni El Ghazaoui a opté pour le digital pour garantir plus de transparence et de visibilité pour toute personne intéressée par les 27 000 produits d’Al Omarane. Et au-delà, il semble qu’El Ghazaoui ambitionne de redonner confiance et mieux servir le citoyen : « Le lancement de cette plateforme offrant au citoyen marocain ou aux MRE, la possibilité d’accéder en ligne et en temps réel à toutes les unités (logements, terrains ou locaux d’activités commerciales) du Groupe, disponibles à la vente au public sur l’ensemble du territoire national…Les informations offertes comprennent notamment la superficie, le prix de vente, ainsi que les offres promotionnelles, accessibles facilement et de manière transparente via le site électronique… Il s’agit aussi d’un outil d’évaluation et d’amélioration de l’expérience client dans les différentes agences commerciales », a-t-il expliqué, notant que la plateforme se veut aussi un outil de gestion des réclamations clients, permettant au citoyen de soumettre toute réclamation relative à une éventuelle insatisfaction de la qualité des services.

Le SG de l’Habitat, Youssef Hosni, a indiqué, pour sa part, que cette initiative permettra d’accorder une forte impulsion au processus de mise en œuvre des recommandations du Nouveau modèle de développement, qui appelle au renforcement de la transparence et de la qualité des services rendus aux citoyens, notamment à travers le levier de la digitalisation.

Par rapport au programme d’aide à l’acquisition du logement, cette nouvelle plateforme vise, selon le SG de l’Habitat, à concrétiser les nouveaux engagements du Groupe Al Omrane en matière de transparence, de proximité des citoyens, d’écoute, d’innovation et d’amélioration de la qualité de la relation client.Concrètement, la nouvelle plateforme digitale, (www.alomrane.gov.ma), intègre une panoplie de fonctionnalités destinées à diversifier et améliorer davantage la qualité du service fourni aux citoyens, dont la gestion et le suivi des réclamations pour assurer leur satisfaction, et le recueil de leur évaluation de l’expérience client au sein des agences commerciales du Groupe, permettant ainsi d’associer les citoyens dans la définition des mesures ciblées d’amélioration de la relation client.

Ladite plateforme permet aussi au citoyen, à partir d’une carte géographique du Royaume, de visualiser entre autres l’emplacement, la consistance, le plan et le prix des biens mis en vente publique par le Groupe et d’en choisir celui qui lui convient. En outre, et dans l’objectif de servir et de s’approcher davantage du citoyen, celui-ci peut désormais finaliser son acquisition dans l’agence commerciale du Groupe de son choix partout au Maroc.

En somme et à travers cette nouvelle plateforme, on peut déduire qu’El Ghazaoui ambitionne de faciliter l’accès à l’information, simplifier les procédures et assurer une communication constructive avec le citoyen…

H.Z

Partagez cet article :