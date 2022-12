Al Barid Bank, a signé une convention de partenariat avec le Ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan et la Fédération des Chambres de l’Artisanat, visant l’inclusion financière des artisans.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations Royales relatives à la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains à l’horizon 2025.

Dans ce cadre, les artisans sont considérés comme une cible prioritaire, dont la bancarisation constitue un levier déterminant pour faciliter les prélèvements des cotisations mensuelles et le remboursement des dossiers médicaux.

Al Barid Bank, en sa qualité de banque citoyenne qui œuvre pour l’inclusion financière de tous les marocains, a mis en place une offre de bancarisation dédiée aux artisans à travers l’offre « Hrayfi » qui prévoit deux formules de bancarisation ainsi qu’un accès gratuit à l’application Barid Bank Mobile. Les bénéficiaires pourront ainsi profiter de services de banque au quotidien adaptés à leurs attentes, et ce à partir de 5,5 DH TTC par mois.

A travers cette offre, Al Barid Bank confirme son positionnement unique, et son statut de banque citoyenne et engagée. Proche des citoyens marocains, la banque dispose d’une expertise confirmée en matière d’inclusion financière et d’une grande capacité de déploiement d’actions d’éducation financière et de sensibilisation, à même de faciliter l’accès aux services bancaires à la cible des artisans.

LNT avec CdP

