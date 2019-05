PARTAGER Al Barid Bank: 16% des transactions réalisées via le canal mobile au T1-2019

Quelque 16% du total des transactions d’Al Barid Bank (ABB) ont été réalisées via le canal mobile à fin mars 2019 contre 2% en 2016, selon la filiale du Groupe Barid Al Maghrib.

Grace notamment à son application « Barid Bank Mobile », ABB s’est imposé comme un acteur incontournable de l’inclusion financière au Maroc avec une part du digital dans ses transactions en constante évolution depuis 2014, date à laquelle il a investi le canal mobile, indique la banque dans un communiqué.

Al Barid Bank fait observer à cet égard que son application mobile permet aux utilisateurs de réaliser différentes opérations depuis leur téléphone portable en toute sécurité, 24h/24h, notamment le paiement des factures, l’achat de recharges téléphoniques, le suivi et gestion des comptes à distance et les virements et transferts depuis le téléphone.

La Banque dit en outre se préparer au lancement imminent du paiement « M-Wallet », grande nouveauté de son application mobile, relevant que ce service s’inscrit dans le cadre du lancement par Bank Al-Maghrib (BAM) de l’écosystème du mobile paiement, avec le principe d’interopérabilité entre les différents établissements homologués.

Le M-Wallet est un moyen de paiement via téléphone mobile accessible par Barid Bank Mobile, interopérable, émis sur un compte bancaire et identifié par le numéro de téléphone mobile du client, explique la même source, notant qu’il permet aux clients d’émettre ou de recevoir des transferts d’argent et d’effectuer des paiements chez les commerçants, quels que soit la banque ou l’établissement de paiement de l’émetteur ou du bénéficiaire.

Ce service vise à développer l’inclusion financière en augmentant le taux de bancarisation et le recours aux services financiers, à réduire les coûts et risques inhérents à la gestion du cash et à maîtriser l’économie informelle.

Depuis sa création en 2010 Al Barid bank s’est imposé comme un acteur incontournable de l’univers bancaire et de l’inclusion financière au Maroc. En effet, avec plus de 6 millions de clients à son actif, ABB est un acteur d’inclusion financière et sociale de premier plan au Maroc et a contribué à porter le taux de bancarisation à 70 % depuis sa création.

L’engagement de la banque est porté par sa proximité aux citoyens, par les évolutions constantes de ses services et de ses projets structurants, relevant de son métier, de son rôle sociétal et de son engagement citoyen et une conviction imperturbable selon laquelle, l’éducation financière, notamment auprès des jeunes, est un facteur majeur d’inclusion financière.

Pour être plus près de tous les Marocains, ABB dispose d’un réseau de plus de 1.800 points de vente réparti sur le sur tout le territoire marocain et d’une flotte d’agences mobiles et conçoit des produits bancaires pour œuvrer pour l’inclusion financière de cibles spécifiques.

LNT avec MAP