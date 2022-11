Akdital, acteur privé national de la santé, vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour une introduction à la Bourse de Casablanca.

« Akdital a obtenu, le 21 novembre 2022, le visa de l’AMMC sous la référence VI/EM/038/2022 pour une introduction à la Bourse de Casablanca », annonce la société dans un communiqué.

Cette opération d’un montant de 1,2 milliard de dirhams, visant à accompagner la croissance et le développement d’AKDITAL, sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 799.998.000 de dirhams, et de cession au public d’actions de la Société pour un montant de 400.020.000 dirhams, précise le communiqué.

Akdital opère actuellement 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers le Royaume (Casablanca (8), El Jadida (2), Agadir (2), Tanger (2) et Safi (1)). Le Groupe compte aujourd’hui une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée et prévoit l’ouverture courant décembre 2022, de 2 nouveaux établissements de santé à Salé (Hôpital privé et Centre d’oncologie) d’une capacité totale de 220 lits qui porteront à 1.822 la capacité litière du Groupe à fin 2022.

L’introduction en bourse du Groupe permettra de financer le développement du Groupe Akdital notamment en ce qui concerne l’expansion géographique nationale et la diversification de l’offre de soins de santé, relève le communiqué.

Le prospectus visé par l’AMMC est constitué de la note d’opération relative à l’introduction en bourse de AKDITAL et du document de référence relatif à l’exercice 2021 et au premier semestre 2022 de AKDITAL, note la société, ajoutant qu’un extrait dudit prospectus est disponible sur le site d’AKDITAL via le lien https://www.akdital.ma.

La période de souscription est prévue du mardi 29 Novembre 2022 au mardi 06 Décembre 2022 à 15H30 inclus, fait savoir l’entreprise, précisant que le prix de l’action est fixé à 300 MAD.

Les actions d’AKDITAL seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement. Un prospectus visé par l’AMMC est disponible sans frais sur le site de l’AMMC (http://www.ammc.ma), sur le site de la Bourse de Casablanca (http://www.casablanca-bourse.com) et sur le site de Akdital (https://www.akdital.ma).

CFG Finance est le Conseiller financier et le coordinateur global de l’Opération, ajoute la même source.

LNT avec Map

