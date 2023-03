La Bourse de Casablanca vient d’actualiser la taille minimum de blocs de l’instrument financier Akdital pour le fixer à 100.000 titres.

Cette taille était de 529.400 titres à la date de la première cotation d’Akdital, le 14 décembre dernier.

La taille minimum de blocs est déterminée pour chaque valeur en fonction de l’évolution, pendant une période déterminée par la Société Gestionnaire, des critères calculés par l’application des paramètres relatifs aux titres échangés sur le marché central et sur le marché de blocs et aux cours constatés sur le marché central et sur le marché de blocs.

Les modalités de calcul de la Taille Minimum de Blocs sont arrêtées par la Société Gestionnaire et publiées par avis au Bulletin de la Cote.

Akdital, groupe privé de santé, s’est introduit en bourse en décembre 2022 par augmentation de capital et cession d’action.



