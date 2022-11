Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a assuré lundi que le plan régional de santé est le remède approprié pour réduire les disparités territoriales tout en contribuant à délocaliser les offres de soins vers le monde rural et les zones montagneuses.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur »l’accompagnement sanitaire des ruraux et des montagnards », posée par le groupe Authenticité et Modernité (PAM), le ministre a tenu à noter que le problème ne réside pas dans la logistique et les équipements mais surtout dans les ressources humaines et leur qualification.

Et d’ajouter que le gouvernement planche sur la matérialisation des plans d’action annuels dont le programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (2017-2023) doté d’un budget important, tout comme la stratégie nationale des soins de santé primaires à travers un plan d’action régional.

À une autre question sur »la révision en hausse du nombre des lits dans les urgences hospitalières et la réalisation de l’équité territoriale » adressée au ministre à l’initiative toujours du groupe du PAM, M. Aït Taleb a fait remarquer que 80% des cas admis dans les urgences hospitalières ne sont pas d’une gravité nécessitant cette admission et devraient en conséquence être pris en charge par les centres de soins de santé primaires, ce qui, selon lui, explique la situation de débordement et de congestion dans les urgences des hôpitaux.

Il a estimé néanmoins que le problème des urgences ne réside pas dans le nombre des lits qu’il a jugé « suffisant », mais concerne surtout un déficit sur le plan de l’humanisation de l’accueil, assurant que son département tentera de remédier à cela dans les prochaines réformes.

Concernant, par ailleurs, la question du « stock stratégique des médicaments et produits de santé », posée par le groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI), le ministre a fait savoir que ce stock concerne les médicaments utilisés dans les secteurs public et privé, soulignant à cet égard l’importance des enseignements tirés de l’épidémie du Covid-19. Il a aussi noté que certains médicaments ne sont plus importés au vu de la flambée des prix des matières première.

Après avoir rappelé que son département dispose depuis 2002 d’un classement des médicaments et autres produits de santé répartis selon un ordre d’importance et d’urgence, M. Aït Taleb a assuré qu’un stock stratégique de certains médicaments pouvant faire l’objet de pénurie sera mis en place, tout en faisant état de l’imminente annonce d’une politique du médicament, reportée jusque-là à cause de la crise sanitaire.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a aussi estimé qu’il est impossible de réussir une mise à niveau des infrastructures sanitaires sans une valorisation des ressources humaines et vice-versa.

Répondant à une question centrale à la Chambre des représentants sur »le système de santé au Maroc », il a souligné que les ressources humaines sont au cœur de toutes les réformes car leur valorisation est « le remède à tous les déficits et à tous les maux ».

Tout en indiquant que la situation sanitaire dans le pays a été scrutée à la loupe pour mettre le doigt sur les carences et les attentes, il a assuré que l’option privilégiée aujourd’hui est la création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) dans chaque région, y compris des centres d’oncologie.

M. Aït Taleb a aussi mis en avant l’importance de la numérisation du système de santé pour détecter au plus vite les carences et apporter après coup les réponses appropriées, notant que SM le Roi Mohammed VI a toujours associé la réforme du système de santé à celle de de la couverture sociale.

Après avoir rappelé les quatre axes sur lesquels repose la loi-cadre 06-22, à savoir les ressources humaines, la gouvernance, la mise à niveau de l’offre de soins et la numérisation, il a fait savoir que l’orientation affirmée aujourd’hui consiste en la création de groupements de santé territoriaux dans le cadre de la régionalisation à l’appui d’un plan régional de santé, étant donné que chaque région connaît le mieux les attentes exprimées et les besoins.

Il a, à ce propos, relevé l’importance de créer des centres de formation dans chaque région du Royaume pour mieux adapter les formations aux besoins constatés localement et ainsi remédier au mieux aux déficits persistants, incitant les régions à conclure des partenariats et des jumelages avec des entités similaires dans d’autres pays et ce, pour attirer les compétences dans le domaine médical.

À une question sur »la non-adoption et le non-affichage d’un tarif référentiel dans les cliniques privées », posée par le groupe Constitutionnel, démocratique et social, le ministre a fait savoir que ce tarif référentiel accuse un certain retard, n’ayant pas été révisé depuis 1998, hormis un petit panier de soins qui a fait l’objet d’une révision en 2006.

Tout en concédant qu’il existe des différences tarifaires entre les cliniques, M. Aït Taleb a annoncé que son département planche actuellement sur une nouvelle réforme concernant le tarif référentiel et sa révision.

Il a ajouté que l’implication de l’ensemble des cliniques dans le respect de ce tarif référentiel est à même de mettre un coup d’arrêt à toutes les pratiques non conventionnelles, soulignant que le succès du chantier de la couverture sociale nécessite l’engagement de tous les intervenants y compris les cliniques privées et ce, pour assurer d’une manière effective la complémentarité tant souhaitée entre les secteurs public et privé.

