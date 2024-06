Airbus, le géant de l’aéronautique, s’appuie sur ses installations marocaines pour augmenter sa capacité de production à 75 avions par mois d’ici 2026. Patrick Derderian, directeur de la coopération internationale pour l’Afrique chez Airbus, a affirmé cette ambition lors d’une visite de presse à l’usine Airbus Atlantic Maroc Composites à Nouaceur. Il a souligné l’importance stratégique du Maroc pour Airbus, mettant en avant le développement des compétences locales et la qualité de la main-d’œuvre marocaine, intégralement employée dans les usines d’Airbus Atlantic Maroc.

Présent au Maroc depuis 1951, Airbus Atlantic, filiale à 100% d’Airbus, se spécialise dans la fabrication composite, l’assemblage de sous-ensembles métalliques complexes, ainsi que la maintenance et le support d’équipements avioniques. En 2014, Airbus a étendu ses activités avec une nouvelle usine de 15 000 m² à Midparc, doublant ainsi ses capacités de production et développant davantage les compétences locales. Aujourd’hui, Airbus Atlantic Maroc emploie environ 1 000 salariés et prévoit de recruter 200 personnes supplémentaires en 2024.

L’usine d’Airbus Atlantic Maroc Composites produit une large gamme de pièces composites pour divers modèles d’Airbus, notamment le cockpit de l’A320, les panneaux des hublots de l’ATR, les trappes de train d’atterrissage de l’A320 et les coques de sièges business class. Ces pièces sont ensuite expédiées en France pour l’assemblage final avant d’être distribuées aux compagnies aériennes internationales.

Housni Faek, directeur général d’Airbus Atlantic Maroc Composites, a expliqué les différentes étapes de production des pièces composites, de la découpe des fibres à la finition et l’usinage, en passant par des contrôles de qualité rigoureux. L’usine s’étend sur une superficie de 30 000 m², dont 17 000 m² d’ateliers de production, et se distingue par son expertise et sa capacité d’innovation. Elle est un acteur clé dans la fabrication de pièces composites pour la famille d’avions A320, fournissant notamment le cockpit de l’A320 en tant que fournisseur unique.

Airbus joue un rôle crucial dans le développement de l’industrie aéronautique marocaine, avec plus de 10 000 emplois créés directement ou indirectement par le biais de ses filiales et de plus de 100 sous-traitants et partenaires locaux. Le Maroc a su développer des pôles d’excellence dans des domaines tels que l’électronique, le traitement de surface, la chaudronnerie et l’assemblage, renforçant ainsi sa position stratégique dans le réseau industriel d’Airbus.

La proximité géographique du Maroc avec l’Europe, la qualité de sa main-d’œuvre et sa stabilité politique et économique sont des atouts majeurs pour Airbus. Ces avantages stratégiques, associés à une politique de sous-traitance basée sur le développement de partenariats en partage de risques et un réseau d’entreprises locales, permettent à Airbus de diminuer ses coûts de fabrication et de rester compétitif sur le marché mondial.

En 2014, la création de la nouvelle usine de Midparc a permis à Airbus de doubler ses capacités de production au Maroc et d’étendre ses compétences locales. Aujourd’hui, les deux usines d’Airbus au Maroc (Airbus Atlantic Maroc et Airbus Atlantic Maroc Composites) emploient environ 1 000 salariés, avec des plans de recrutement pour répondre à la demande croissante.

Le partenariat entre Airbus et le Maroc repose sur une confiance mutuelle et un échange d’expertises, visant à propulser l’industrie aéronautique marocaine vers de nouveaux sommets. Le carnet de commandes d’Airbus, avec 7 762 avions inscrits, continue de stimuler la croissance des relations avec le tissu industriel marocain, contribuant ainsi à la compétitivité mondiale de l’avionneur européen.