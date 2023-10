Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a tenu, mardi à Rabat, deux réunions avec les partis de la majorité et les représentants de partis de l’opposition, consacrées à l’examen des mesures relatives à l’opérationnalisation de l’aide sociale directe.

M. Akhannouch a rencontré, lors de la première réunion, les représentants des partis de la majorité, en présence des partis de l’Union constitutionnelle et du Mouvement démocratique et social qui soutiennent le gouvernement, alors que la deuxième réunion a été tenue avec les représentants de partis de l’opposition.

Lors de ces réunions, le chef du gouvernement a examiné avec les représentants des partis politiques les différentes démarches et mesures devant être prises en vue de garantir la mise en œuvre optimale de l’aide sociale directe qui entrera en vigueur avant la fin de l’année.

S’inscrivant dans le cadre de la Vision royale relative à la généralisation de la protection sociale qui constitue l’un des piliers de l’État social, le programme d’aide sociale directe représente la deuxième étape du chantier de généralisation de la protection sociale, après la généralisation réussie de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), fin 2022.

Ce programme vise à améliorer le niveau de vie des enfants et des familles démunies et vulnérables, lutter contre la pauvreté et la précarité, améliorer les indicateurs de développement social et humain et réaliser la justice socio-spatiale en élargissant la portée de l’aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens.

Lors de ces deux réunions, les représentants des partis politiques ont salué l’approche participative basée sur le dialogue, la concertation et l’écoute, adoptée par le gouvernement en amont du lancement de ce chantier national d’envergure. Les deux réunions se sont déroulées en présence du ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit et du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du budget, Faouzi Lekjaa.

LNT avec Map

