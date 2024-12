Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a indiqué, mardi devant la Chambre des conseillers, que son département s’emploie à renforcer l’offre en mosquées à travers la construction de nouveaux édifices et la réfection des mosquées existantes et leur équipement en fournitures et matériels essentiels, à l’instar des meubles, des produits d’entretien et de dispositifs d’efficacité énergétique.

Dans sa réponse à une question orale sur « la situation des mosquées au Maroc », M. Toufiq a précisé que le ministère a consacré à cet effet un budget de 843 millions de dirhams au titre de l’exercice 2024, soit 17% du budget total du ministère, et 70% du budget d’investissement destiné à financer et mettre en œuvre ses programmes, notant que le Royaume compte actuellement 51.403 mosquées, dont 72% situées en milieu rural.

En 2024, 15 nouvelles mosquées ont été construites pour un coût total de 156 millions de dirhams, tandis que les travaux de construction de 10 autres mosquées, pour une enveloppe globale de 133 millions de dirhams, sont en cours, a relevé le ministre.

Ainsi, les efforts du ministère « complémentent le rôle des bienfaiteurs dans la construction des mosquées, qui connaît un développement notable, avec 249 mosquées érigées en coordination avec des bienfaiteurs », a-t-il poursuivi.

S’agissant de la réhabilitation des mosquées fermées, le ministre a annoncé que 70 mosquées fermées ont été réfectionnées et réhabilitées en 2024, pour un coût de 273 millions de dirhams, ajoutant que son département supervise actuellement les travaux de reconstruction et de réfection de 32 mosquées, pour un coût global de 172 millions de dirhams.

En outre, le ministère a alloué 18 millions de dirhams à l’entretien de 72 mosquées, ainsi qu’à leur équipement en meubles et alarmes sonores anti-incendie, et à l’installation d’équipements d’efficacité énergétique dans 1.790 mosquées.

Concernant les mosquées endommagées suite au séisme d’Al Haouz, M. Toufiq a indiqué que 2.516 édifices religieux et Waqfs ont été affectés, dont 2.217 mosquées et 299 zaouïas, faisant savoir que le ministère a lancé un programme spécifique pour la réhabilitation de ces structures.

Il a précisé que des mesures ont été prises pour la réalisation de 2044 études et expertises visant à identifier la nature des travaux de réfection et de réhabilitation nécessaires, la programmation de 1.182 interventions, la démolition et le renforcement de 153 mosquées, zaouïas et mausolées, ainsi que la réfection de 17 mosquées, outre le début de travaux de réfections mineures de 989 mosquées.

LNT avec Map

