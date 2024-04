Lundi à Meknès, une signature de deux accords de financement entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et l’Agence Française de Développement (AFD) a été réalisée pour soutenir des projets visant à renforcer la résilience et la durabilité de l’économie marocaine.

Ce programme de financement, totalisant 70 millions d’euros (756,86 millions de dirhams) sous forme de prêt et 2,1 millions d’euros (22,7 millions de dirhams) pour l’assistance technique, vise principalement le secteur agricole. Il financera l’optimisation de l’utilisation de l’eau en agriculture, l’adoption de pratiques d’agroécologie et l’introduction de variétés résistantes au changement climatique, comme indiqué dans un communiqué commun du CAM et de l’AFD.

Le projet inclut également le soutien continu au programme Istidama, qui favorise les innovations en milieu rural telles que les économies d’énergie, la production d’énergies renouvelables, le développement de l’agriculture biologique et la gestion valorisante des déchets, selon les informations de la même source.

L’assistance technique prévue par ce financement appuiera directement des projets innovants et comprendra des initiatives de formation et de sensibilisation menées sur le terrain auprès des agriculteurs bénéficiaires ainsi qu’au sein du CAM.

Mohammed Fikrat, président du directoire du CAM, cité dans le communiqué, a exprimé que ce partenariat renforcerait l’engagement du groupe à promouvoir la résilience et la durabilité de l’agriculture marocaine, un pilier clé du développement rural et de la sécurité alimentaire.

Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l’AFD au Maroc, a exprimé son enthousiasme pour l’élargissement de la collaboration avec le CAM dans ce nouveau projet qui bénéficie également du soutien financier du Fonds Vert pour le Climat.

Le CAM joue un rôle majeur dans le financement des initiatives nécessaires pour la transition écologique. Ce financement récent de l’AFD est une continuation d’une collaboration qui dure depuis plus d’une décennie entre les deux entités.

LNT avec CdP

