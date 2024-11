Attijari Global Research (AGR) a émis une recommandation favorable à la souscription à l’opération de l’introduction en bourse (IPO) de CMGP Group.

« Nous ressortons avec un avis favorable quant à la souscription à cette opération. Concrètement, nous croyons que le titre CMGP devrait emprunter une orientation positive en bourse sur le moyen terme », indique AGR dans son récent « Research report – Equity ».

Ce scénario est soutenu par trois principales motivations, explique la même source, précisant qu’il s’agit d’un projet de croissance à la fois « crédible » et « ambitieux » qui repose sur des facteurs endogènes, d’un projet de développement porté par la vision du Royaume concernant la gestion du stress hydrique et d’une stratégie de croissance externe « sérieuse » mais non intégrée dans les prévisions de croissance annoncées par le management. Selon AGR, l’IPO de CMGP intervient dans un contexte boursier favorable, caractérisé par un appétit fort des investisseurs pour « le papier neuf » de qualité.

Cet « appétit » pour les actions se traduit par le franchissement du MASI de la résistance historique des 14.000 points, se rapprochant ainsi du seuil psychologique des 15.000 points en novembre 2024.

En outre, l’IPO de CMGP s’inscrit dans la continuité de la forte dynamique dont bénéficie le marché des actions marocain depuis plus de deux ans. Il s’agit d’un opérateur reconnu au Maroc dans les domaines de l’irrigation, de l’agrofourniture et de l’infrastructure dédiée aux activités agricoles.

CMGP a réussi à construire, au cours des dernières années, un business modèle intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Un modèle « One Stop Shop » qui a fait ses preuves par le passé et dont les perspectives de développement sont particulièrement prometteuses.

LNT avec CdP

