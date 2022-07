Attijari Global Research (AGR) prévoit, dans sa note « Weekly Mad Insights – Currencies » de la semaine du 27 juin au 1er juillet, une appréciation du dirham durant la période estivale. « Face aux pressions inflationnistes et à l’accélération du resserrement monétaire des banques centrales, le scénario d’une récession est de plus en plus probable en Europe induisant, ainsi une forte volatilité de la paire EUR/USD. Nous anticipons une appréciation du MAD durant la période estivale », fait savoir la même source. À cet effet, les analystes d’AGR recommandent aux exportateurs de couvrir leurs opérations en dollar sur un horizon de 1 à 2 mois.

En outre, ces analystes ont revu à la baisse leurs prévisions USD/MAD durant les trois prochains mois et ce, compte tenu des prévisions de l’EUR/USD et des spreads de liquidité sur le marché des changes. Le dirham devrait ainsi s’apprécier face à l’USD sur 1, 2 et 3 mois, pendant la période estivale 2022. Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 9,92; 9,82 et 9,82 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,03.

Face à l’euro, le dirham s’apprécierait sur les mêmes horizons. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,41; 10,31 et 10,31 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,49.

LNT avec Map

