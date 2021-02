Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa recommandation d’achat du titre Mutandis, avec un cours cible de 273 dirhams, soit un upside de 23%.

« En 2020, les réalisations de Mutandis ressortent en ligne avec nos prévisions initiales. Dans un contexte pénalisant, le Groupe démontre la résilience de son business model tirant profit de la diversification de son portefeuille d’activités », indiquent les analystes d’AGR dans un « Research paper-Equity ».

Le chiffre d’affaires de l’opérateur a accusé une baisse relativement limitée de -4,5% à 1,396 milliard de dirhams (MMDH), contre une estimation AGR de -3%, soulignent les analystes.

A l’origine, le repli significatif des volumes de ventes des Bouteilles alimentaires de -11% et dans une moindre mesure la baisse des revenus des produits de la mer et des Jus de fruits de -4,7% et -3,3% respectivement, expliquent-ils. A l’opposé, l’activité détergents a progressé de 2,6% soutenue par la solidité de la demande locale, ajoute la même source.

En termes de profitabilité, l’excédent brut d’exploitation (EBE) s’est stabilisé à 225 millions de dirhams (MDH), affichant une légère baisse de -1%. Cet indicateur aurait bénéficié d’une amélioration quasi-générale de la marge sur coût variable au niveau des différents segments d’activité. Le résultat net part du Groupe (RNPG) s’est établi à 68 MDH, contre une estimation initiale de 66 MDH. Il s’agit d’un repli attendu de -17,4% sous l’effet de l’augmentation de l’effort d’investissement et d’intégration du don Covid-19.

Grâce à la résilience des niveaux de cash-flows, Mutandis propose un DPA 2020 stable à 8,5 DH, fait savoir la même source, ajoutant que dans ces conditions, le D/Y du titre ressort à 3,8% offrant ainsi un spread attractif de 190 points de base (PBS) par rapport aux BDT-5 ans. « Il est réconfortant de constater que l’évolution du DPA s’opère par palier et ce, depuis l’IPO du Groupe passant de 7,5 DH à 8,5 DH actuellement », fait remarquer AGR.

Par ailleurs, les analystes rappellent que lors de la publication de ses résultats 2020, Mutandis a annoncé le lancement d’un nouveau programme d’investissement de 300 MDH, relevant que cette communication est très attendue par le marché et ce, depuis sa levée réalisée lors de son IPO en décembre 2018. « Cet investissement important soutiendrait la croissance future de l’opérateur grâce à un impact significatif sur la capacité bénéficiaire du Groupe à horizon MT », estiment les analystes.

LNT avec Map

Partagez cet article :