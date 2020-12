Le chiffre d’affaires agrégé des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a affiché un recul moins prononcé au troisième trimestre de l’année en cours de – 4,5% pour atteindre 57,9 milliards de dirhams (MMDH), contre -10,5% au trimestre précédent, selon Attijari Global Research (AGR).

Dans le détail, 43 sociétés cotées parmi les 68 ayant publié leurs réalisations au T3-20 ont affiché un repli de leurs revenus contre 54 lors du deuxième trimestre, indique la filiale d’Attijariwafa Bank, dédiée à la recherche, dans sa dernière analyse des résultats opérationnels des sociétés cotées au T3-20.

Cette nette décélération de la baisse de l’activité est justifiée par la reprise progressive de l’économie et ce, après un premier semestre marqué par une période de confinement strict de la population de plus de 90 jours, explique la même source, ajoutant que l’analyse de l’évolution de l’activité des secteurs cotés au T3-20 révèle deux grandes tendances.

Ainsi, d’après les analystes, les secteurs « Distribution », « Assurances » et Télécoms » ont été pénalisés par l’affaiblissement de la consommation des ménages, faisant savoir dans ce sens que leurs revenus trimestriels ont chuté de respectivement -9,1%, -12,1% et -3,1%.

À l’inverse, poursuit AGR, les secteurs « Banques », « NTI » et « BTP » ont tiré profit de la bonne dynamique des crédits, du changement des habitudes de consommation et de la reprise des chantiers de construction, relevant que ces secteurs ont affiché des revenus en hausse de +1,6%, +8,4% et +2,1% respectivement.

En outre, l’analyse fait ressortir que les revenus de la cote se sont établis à 174,2 MMDH à fin septembre 2020, en repli relativement limité de -4,7%, relevant que tenant compte du poids capitalistique des différents secteurs cotés, deux grands constats se dessinent.

En effet, 8 secteurs cotés, représentant 38% de la capitalisation du marché, ont accusé des baisses plus ou moins sensibles de leur activité à fin septembre, indiquent les analystes. Il s’agit de l’Immobilier (-50%), BTP (-15,3%), Ciment (-12,8%), Distribution (-11%), Sociétés de Financement (-6,1%), Ports (-3,9%), Assurances (-3,6%) et Agro-alimentaire (-2,4%).

Par ailleurs, 4 secteurs cotés, contribuant à hauteur de 59% à la capitalisation du marché, ont affiché des progressions sensibles de leurs revenus, à savoir les Banques, les Télécoms, les Mines et les NTI, dont l’activité s’est appréciée de 5%, 0,7%, 3,9% et +2% respectivement.

