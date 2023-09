Attijari Global Research (AGR) a souligné, dans son récent « Research report – fixed income », que Bank Al-Maghrib (BAM), qui vient de décider de maintenir inchangé son taux directeur (TD), confirme son cap « accommodant » face aux impératifs de soutien de l’investissement.

« En ligne avec le consensus du marché et conforme à sa nouvelle orientation monétaire lors de sa dernière réunion monétaire, Bank Al-Maghrib décide de maintenir son TD stable à 3% lors de son 3ème comité de politique monétaire de l’année 2023 », indique AGR dans ce rapport.

Il s’agit d’un plus haut niveau depuis 2014, après une hausse cumulée de 150 points de base (PBS) en septembre, décembre 2022 et mars 2023.

Et d’estimer que « le resserrement monétaire de BAM, l’atténuation des pressions inflationnistes externes et les mesures budgétaires déflationnistes (soutien du pouvoir d’achat pour 10 MMDH et du secteur agricole pour 10 MMDH) semblent porter leur fruit sur l’orientation des prix au Maroc ».

Parallèlement, AGR fait remarquer que l’inflation a été divisée en deux depuis son pic de 30 ans en février 2023 à 10,1%, pour atteindre 5% en août 2023. Pour sa part, l’inflation sous-jacente repasse pour la première fois sous la barre de 5% depuis mars 2022.

« Bank Al-Maghrib semble toujours attendre une meilleure transmission de ses hausses successives de TD vers l’économie réelle et ce, dans un contexte de repli des tensions inflationnistes au niveau national », indique la même source, qualifiant cette décision d' »amplement justifiée » dans les conditions actuelles, à l’image des anticipations du marché financier.

Par ailleurs, le soutien de l’investissement s’érige en priorité nationale dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’urgence de réhabilitation des régions sinistrées par le tremblement de terre, conclut AGR, notant que « les prévisions d’inflation convergent vers l’objectif de stabilité des prix de BAM à horizon 2024, soit de 2% ».

LNT avec CdP

