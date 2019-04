PARTAGER Les agents de Sanad Assurances en conclave à Tanger

Baptisée ‘CAPe au Nord’, l’édition 2019 de la convention annuelle des agents d’assurances SANAD s’est déroulée à Tanger les 19 et 20 avril derniers et a réuni plus de 200 personnes venues des quatre coins du Maroc.

« Notre stratégie à l’horizon 2020 est un voyage vers l’innovation et l’efficacité. Emprunter AlBoraq présente une symbolique forte qui illustre les fondamentaux de la vision stratégique que nous avons partagé avec nos agents à Tanger cette année », explique M. Abdelilah Laamarti, Directeur général de SANAD Assurances. « Nous avons voulu faire de cette convention une occasion d’échange et de partage autour de la dynamique qu’est entrain de prendre notre compagnie à travers ses projets structurants. Ceci a pu prendre forme avant même d’arriver à destination grâce à notre voyage tous ensemble depuis Casablanca », poursuit M. Laamarti.

Les agents de la compagnie se sont retrouvés, très tôt le matin du 19 avril, à la gare ferroviaire Casa voyageurs pour un départ groupé via des wagons privatisés dans Alboraq à destination de Tanger. Pour la quasi-totalité des 200 personnes montées à bords, ce voyage a constitué le baptême de notre TGV national, une première expérience qui a rendu l’accès autant rapide qu’agréable à la capitale du détroit.

Après avoir démarré par l’expérience voyage, le programme des deux journées de cette Convention s’est poursuivi, à Tanger, avec une conférence plénière qui a mis le focus sur les avancées technologiques et digitales de la compagnie au profit de ses agents. Une séance de présentation des projets stratégiques s’est suivie par une séance de débat qui a été marquée par un échange riche et porteur autant pour les agents que pour le management de la compagnie. La plénière était aussi une occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux agents ayant rejoint SANAD Assurances cette année.

A la fin de la plénière, SANAD Assurances a octroyé les trophées de mérite. En fonction des réalisations en termes de chiffre d’affaires ou de rentabilité, la compagnie a décerné 14 trophées à ses agents les plus méritants.

LNT avec CdP