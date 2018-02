PARTAGER Agence de développement social : Quatre programmes sociaux au menu

L’Agence de développement social (ADS) financera quatre programmes sociaux dans les villes de Casablanca, Tanger, Laayoune, Larache, Fes et M’hamid El Ghizlane, d’une valeur de 6.984.000 de dirhams.

Cette décision a été prise lors de la tenue du premier comité d’approbation de l’agence au titre de l’année 2018 consacré au financement de projets et programmes soumis par des associations, coopératives et groupement d’intérêt économique et autres partenaires de différentes régions du Royaume, indique un communiqué de l’ADS parvenu lundi à la MAP. Ainsi, le comité d’approbation a retenu le projet « Irtikae Handicap » dans la région de Casablanca-Settat, qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux et des efforts déployés par le Maroc en matière de renforcement des capacités des associations.

Le projet est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, l’ADS et les comités provinciaux de développement humain, poursuit le communiqué, ajoutant que le comité d’approbation a appuyé également deux associations, l’une à Mhamid Lghizlane et l’autre à Fès et trois programmes « Moubadara » à Laayoune, Tanger et Larache.

Ces projets et programmes relèvent de l’axe d’intervention relatif à l’insertion sociale par l’économique qui consiste à appuyer et/ou à mettre en œuvre des initiatives économiques en vue de créer directement ou indirectement des opportunités d’emplois, d’améliorer les revenus des populations pauvres et vulnérables et de promouvoir notamment leurs droits économiques et sociaux. Cet axe se traduit par deux principaux programmes.

D’une part, le programme « TATMINE » qui consiste en la promotion de filières locales de production au profit des petits agriculteurs hommes et femmes, selon une démarche d’autonomisation où sont investies des activités stratégiques tout au long de la filière, du diagnostic jusqu’à la commercialisation et parfois même jusqu’à l’exportation.

D’autre part, le programme « Maroc Moubadarates » qui consiste en la création de plateformes, à statut juridique d’associations dont les membres sont les acteurs publics et privés du territoire cible, explique la même source. Ces plateformes ont pour objectif la mise en place d’un mécanisme d’appui financier et non financier aux petites entreprises et d’un espace d’orientation et d’information en faveur des porteurs de projets. L’appui financier prend la forme d’une avance remboursable intuitu personae, sans garantie et sans intérêt (prêt d’honneur), tandis que l’appui non financier prend la forme d’un accompagnement de l’idée du projet à la validation du business plan par un comité d’agrément constitué majoritairement de professionnels expérimentés. Le suivi personnel de proximité est assuré par un parrain expérimenté au delà de la création.

Par ailleurs, l’ADS intervient à travers un troisième axe, à savoir l’accompagnement local des programmes sociaux nationaux visant à développer, sur le terrain, des initiatives dans le cadre de la mise en œuvre de certaines actions publiques dans les domaines de services sociaux de base au profit des populations pauvres et vulnérables.

LNT avec MAP