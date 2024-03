Sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), les éléments de la police à Agadir, en coopération et en coordination avec les services de la Marine Royale et de la Gendarmerie Royale, ont réussi à intercepter un bateau de pêche et à mettre en échec une tentative de trafic international de près de 10,542 tonnes de Chira.

Selon un communiqué du Pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la DGST, les recherches et les investigations effectuées à la lumière des renseignements précis fournis par la DGST ont permis d’intercepter, ce dimanche, le bateau de pêche devant mené l’opération de trafic international de drogue, de saisir 10 tonnes et 542 kilogrammes de Chira et d’interpeller treize marins pour leur implication présumée dans cette activité criminelle.

Le parquet compétent a chargé le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) relevant de la DGST d’enquêter sur cette affaire afin de dévoiler les ramifications internationales et nationales de cette activité criminelle et déterminer tous les liens éventuels avec d’autres réseaux internationaux actifs dans le trafic international de drogues et de stupéfiants, précise le communiqué.

