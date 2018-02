PARTAGER Agadir : Aziz Akhannouch décline le programme du RNI

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch a décliné samedi à Agadir en détails l’offre politique et le programme de développement prônés par son parti.

Devant une foule de cadres et de militants réunis pour ce 13ème rassemblement régional organisé depuis janvier 2017, M. Akhannouch a précisé que le RNI a choisi comme référence identitaire la démocratie sociale, une alternative qui se positionne au centre de l’échiquier politique avec pour autres piliers l’égalité, la confiance et la cohésion sociale.

« Notre offre politique est une réponse à la fois aux revendications légitimes de nos concitoyens et à ceux qui se nourrissent de leurs malheurs», a-t-il notamment dit.

Le patron du RNI a en outre mis l’accent sur les axes stratégiques du programme d’action qu’il compte mettre en œuvre avec pour priorités la santé, l’éducation et l’emploi. Ce sont là les pièces maîtresses du nouveau modèle de développement prôné par le parti pour répondre aux attentes des citoyens et inscrire le Maroc dans la dynamique de croissance.

S’agissant de l’éducation, le parti de la Colombe promet de se focaliser sur la lutte contre l’abandon scolaire, la généralisation de l’enseignement préscolaire et la promotion des écoles en milieu rural tout en s’engageant en faveur de l’amélioration des conditions de travail des enseignants et la mise à niveau du système universitaire et de la formation professionnelle en renforçant notamment l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes étudiants.

L’encouragement des médecins de famille, la création de centres de santé de proximité et l’amélioration de la situation du personnel médical figurent en tête des engagement en matière de santé.

En ce qui concerne l’emploi, le RNI mise sur la création de deux millions d’emplois à l’horizon 2025 grâce, entre autres, à la promotion du secteur privé, le renforcement des infrastructures et l’encouragement des domaines des services, de l’industrie et de la formation des jeunes.

Fort de son ancrage politique historique et de son expertise dans la gestion des affaires publiques, le RNI a défini sa méthodologie de travail en «parlant le langage des programmes, des idées et des projets», ce qui lui permet de concrétiser son programme de développement et servir au mieux le pays et les citoyens, a conclu M. Akhannouch.

LNT avec MAP