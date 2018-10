PARTAGER ‘‘Afterwork in the Sky’’, un concept signé Kenzi

Cet établissementluxueux s’ouvre de plus en plus sur son environnement avec des offres et services innovants à même de satisfaire ses hôtes. Telle est d’ailleurs l’ambition qui anime son équipe managériale pour qui ce palace incarne l’image de l’hôtellerie premium moderne d’où le défi d’innover en continue et être à jour des aspirations et exigences de l’heure. C’est dans cette optique que s’inscrit le ‘‘Sky 28’’ qui est le lieu agréable pour se retrouver entre collègues et amis. Tous les soirs des 18h, c’est After Work Happy Hour ! ‘‘Dans un espace chaleureux, il est possible de prendre un verre, partager une ardoise de fromage ou de charcuterie fine, croquer un bon burger maison, savourer des finger-foods et tester les cocktails, tout en admirant la vue’’, dit-on auprès de cet hôtel. Situé au 28éme étage du Kenzi Tower Hotel, l’élégant Sky 28 est le lieu incontournable qui se targue d’une vue panoramique sur la ville blanche.

LNT