L’African Digital Summit 2023 s’est achevé avec succès après deux jours intenses de conférences, de panels et de marsterclasses. L’événement a rassemblé plus de 2800 participants de 47 pays dont 27 pays africains et 65 intervenants de haut niveau, qui ont eu l’occasion de découvrir les dernières tendances et de discuter des enjeux actuels et futurs du digital.

« Il s’agit d’une opportunité unique pour les entreprises marocaines et africaines œuvrant dans le secteur du digital de rencontrer des acteurs et organisations du monde entier pour échanger et partager les bonnes pratiques et sceller des partenariats qui contribueront certainement au développement du digital au Maroc et en Afrique » déclare Youssef CHEIKHI, Président du Groupement des annonceurs du Maroc.

Des sujets de pointe et des learnings sans limites ont été au rendez-vous pour cette cinquième édition avec la présentation des best practices pour améliorer la performance et l’efficacité dans les pratiques du digital. Plusieurs panels ont présenté l’importance de la transformation à l’ère de l’intelligence artificielle ainsi qu’un tour d’horizon sur les nouveaux métiers et fonctions du marketing.

Les panelistes et speakers de renom venus des 5 continents sont venus donc partager les succes stories des marques qui se démarquent et livrer les secrets des brands les plus performantes dans l’élaboration de leurs plans de marketing digital.

L’E-commerce a été également débattu par les acteurs clés du secteur qui n’ont pas hésité à livrer à l’audience les perspectives et facteurs de succès pour prospérer dans ce secteur en forte évolution.

L’African Digital Summit 2023 a décortiqué , à travers ses experts, les stratégies efficientes des plateformes internationales (YouTube, Meta, TikTok, LinkedIn, Instagram,…) ainsi que les perspectives commerciales des CTV comme Netflix. Mais ce n’est pas tout, plusieurs recommandations ont été présentées afin de rationaliser la production et la distribution du contenu en 2023 et au-delà.

Le sommet a aussi été l’occasion de restituer et présenter les résultats de l’étude Morocco Digital Trends 2023 initiée par le Groupement des Annonceurs du Maroc qui a démontré que 96% des stratégies digitales sont orientés Client. Cette même stratégie est drivée par le marketing et la communication.

Dans un contexte commercial très challengeant, l’expérience client et l’E-réputation représentent les critères les plus importants dans le processus des annonceurs à 75% et 84% respectivement.

76% des répondants suivent un plan de présence annuel et continu sur les réseaux sociaux et le budget digital représentent en moyenne 17% du budget marketing avec une volonté d’augmentation des annonceurs marocains.

En ce qui concerne la formation et les métiers, près de 50% des annonceurs disposent de ressources qui exercent dans des entités dédiées au digital, celles-ci sont généralement rattachées à la direction ou département marketing. Le marché est clairement en quête de profils experts dans le digital avec le métier de Data Scientist qui se place en première position. 69% des professionnels du secteur ont recours à des formations dans le digital.

Enfin, les principaux leviers de développement du digital s’articulent autour de l’expertise, le budget et aussi le soutien du top management.

Un des panels les plus attendus de l’événement a été celui sur la « Marque Maroc » avec la participation d’institutionnels qui portent la marque Maroc comme l’ONMT et l’AMDIE qui ont débattu notamment de l’importance de la synergie entre les différents acteurs pour la promotion d’une image cohérente su Royaume à l’international.

« La marque Maroc est au cœur de nos réflexions au GAM et nous sommes conscient du rôle qui est le nôtre en tant que représentant des marques marocaines et marques internationales installées au Maroc. Le débat autour de la question pendant ce sommet dégagent une unanimité sur l’importance de mobiliser l’intelligence collective de tous les acteurs concernées : institutionnels, acteurs économiques, société civile,… pour disposer d’un Morocco Nation Branding formalisé et concerté et œuvrer d’une manière coordonnée et en toute synergie. Et ce pour promouvoir l’image d’un Maroc moderne, prospère, tolérant, ancré dans son continent et ouvert sur le monde tel que voulu par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste ». Ajoute Youssef CHEIKHI, Président du Groupement des Annonceurs du Maroc.

Les Morocco Digital Awards, temps fort de l’ADS, a également été une occasion de consécration des entreprises ayant réalisé des performances exceptionnelles dans le domaine du digital. 21 lauréats ont été choisis par un jury d’éminents professionnels de l’écosystème présidé par Salim CHEIKH, Directeur Général de 2M et composé de :

– Youssef BARRADI, Consultant expert

– Ihssan BENALLUCH, Influenceuse et Présidente de « Aji Nt3aounou »

– Amine BENTAHER, Directeur des opérations de AVX Digital – USA

– Siham EL MACHTANI, Présidente de STAND FOR

– Thomas KOLSTER, Fondateur de Mr. Goodvertising – DANEMARK

– Mostapha MELLOUK, Co-fondateur et directeur associé de SMART STUDIO

– Said MOUSSARIA, Directeur artistique SM Creative

Ces lauréats ont été évalués sur 5 principaux critères : l’approche stratégique, la créativité, l’innovation, l’implémentation et l’efficience et se sont vu décerner des trophées dans les 7 catégories suivantes :

1- Best Digital Advertising & Media campaign

2- Best Brand Content / Creativity campaign

3- Best Social Media & Engagement campaign

4- Best use of Big Data, Analytics & CRM

5- Best Phygital campaign (amplification web & hors web)

6- Best Digital innovation

7- Campagne la plus engagée

Forts du succès de l’ADS 2023, les organisateurs ont exprimé leur gratitude envers les participants, les intervenants et les partenaires pour leur soutien, et sont convaincus que les discussions qui ont eu lieu aideront à stimuler l’innovation et la croissance de l’industrie digitale en Afrique.

LNT avec CdP

