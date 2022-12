Au Maroc du 12 au 14 décembre, le consortium européen AEWEN -Africa Europe Water & Energy Network- organise des rencontres Be To Be entre plusieurs entreprises européennes et marocaines. Cette dynamique s’inscrit dans le programme « COSME- Clusters go international ».

Soutenue par l’Union Européenne, cette opération vise à intensifier la collaboration internationale et intersectorielle entre les clusters et les réseaux d’entreprises. Il a également pour objectif de promouvoir la compétitivité des PME au niveau mondial.

‘‘Le cabinet Officium a travaillé en collaboration avec l’équipe AEWEN sur l’élaboration d’un catalogue de différentes entreprises et acteurs marocains, opérant dans les domaines de l’énergie, eau, électricité ou encore des opérateurs du domaine agricole, et qui participeront à des réunions B2B. Il est à noter que la délégation européenne regroupant les nationalités belge, suédoise, italienne, française et espagnole rencontrera des entreprises et institutions marocaines’’, dit-on auprès des organisateurs pour qui cette opportunité coïncide parfaitement avec la Stratégie nationale de développement durable du Maroc (SNDD) qui mentionne dans ses objectifs principaux de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à plus de 52%. « Cet évènement est l’occasion mettre en avant les initiatives marocaines dans ce contexte et la volonté de nouer des partenariats avec des entreprises à l’international, portant ainsi les ambitions de cette stratégie », explique M. Reda Taleb, CEO du cabinet Officium.

Pour le consortium AEWEN, « le développement durable pour tous ne peut être atteint que par des partenariats équilibrés entre le Nord et le Sud. A cette fin, notre mission est de promouvoir le partage d’informations et de connaissances afin de mettre en évidence les complémentarités et stimuler les synergies entre les membres de notre réseau ».

Au menu de cette opération de trois jours, la mission au Maroc durera trois jours. Lors de celle-ci, une première journée de rencontres B2B se déroulera le 12 Décembre à Casablanca, avec une cérémonie d’ouverture bonifiée par des tables rondes autour des thématiques de l’eau et de l’énergie. Une deuxième journée de rencontres B2B se déroulera à Rabat et la troisième journée sera principalement axée sur des visites de sites phares au Maroc, notamment à Jorf Lasfar.

Pour rappel, le consortium européen AEWEN – Africa Europe Water & Energy Network – a été créé en 2021 avec comme objectif de mettre en œuvre une stratégie commune d’internationalisation aidant les PME européennes à se développer dans 3 pays africains : Maroc, Sénégal et Tunisie. L’ambition d’AEWEN est d’apporter sa collaboration pour des solutions Eau & Energie Durables, élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique commun d’internationalisation, organiser des activités en ligne et des missions commerciales dans les trois pays africains et des B2B en Europe, ainsi qu’établir des partenariats internationaux…

H.Z

